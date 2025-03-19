智能家电，青年一代的生活“新宠”（青年消费新趋势观察②）

晚上9时一到，角落里的扫地机器人按照提前设置好的程序自动执行清扫任务，床边的空气加湿器开始轻柔地喷出水雾，氛围灯自动调节好亮度，等待主人休息......在许多博主分享的居家Vlog（视频博客）中，能进行语音交互、通过手机APP远程控制的智能咖啡机、智能音箱、智能空气净化器等纷纷亮相。

随着人工智能、大数据、物联网等技术的加速应用，家电行业正朝着智能化方向不断迈进。据国际数据机构的报告预测，2025年中国智能家居市场出货量将达到2.81亿台，同比增长7.8%。这些便捷、智慧的智能家电，正成为当代年轻人的生活“新宠”。

“数字原住民”，搭建“智慧生活家”

“试试叫我‘小美小美’”，北京市朝阳区某家电商场里，一款智能扫拖机器人身上贴着这样的标签，吸引了一对前来选购家电的00后夫妻的目光。

据销售人员介绍，这款智能扫拖机器人可以通过语音控制，搭载高效清洁引擎，能精准规划路径，快速完成全屋清扫，运用3D多维立体避障技术，清洁时完全不用担心磕碰。随后，她下达清扫指令，扫拖机器人立即开启“旋风模式”，快速旋转底部的刷子，将所到之处的灰尘和毛发卷入它的“肚子”里。

“这款扫拖机器人看起来不错，还能听懂人话，日后应该能帮我们减轻很多清扫负担。”这对夫妻看过之后很是满意。

商场导购人员介绍，当下，能联网、能预约、能远程操控的智能家电是热销品，尤其受到青年消费者的喜爱。“现在的年轻人在选购家电时，更注重商品的便捷性、多功能和科技感，他们对于智能家电的接受度很高。”

作为充分接触互联网和数字移动设备的“数字原住民”，青年群体深受多元文化和数字化浪潮的影响，逐渐成为智能家电的主要消费力量。艾媒数据中心调研显示，中国智能小家电消费者的年龄集中在40岁以下，占比超九成。

29岁的王女士去年购入一套新房，在装修时，她选择配置了全屋智能电器，搭建起属于自己的“智慧之家”。

“通过手机APP，我能操控家里的空调、空气净化器、热水器、洗衣机等家电，比如远程让洗衣机烘衣机工作、提前打开空调等。下班回家后，我只需对智能音箱说一声‘我回家了’，音箱便能迅速响应，自动打开客厅的灯光并播放音乐。”王女士说，这些智能家电为她节省了不少时间和精力，生活变得更加便捷、高效了。

2024年的“618”电商促销活动中，家电品类销售呈现出智能化、高端化和绿色环保的显著趋势。在京东平台，智能壁挂马桶、智能皮艺床、智能花洒、节能平板电视等成交额同比超100%。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇在接受本报采访时表示，青年群体作为消费的重要力量，对智能家电的发展起到了关键推动作用。智能家电迅速融入年轻人的日常生活，成为他们追求美好生活的有力助手。

生活新方式，助推智能家电热

青年群体为何青睐智能家电？

首先，智能家电简化家务流程、提高生活效率，其兴起与当下年轻人对便利、高效生活的追求密切相连。

将腌制好的鸡翅放入箱中，选择菜单中的烤鸡翅功能，不一会儿，机器发出清脆的提示音，烤翅出锅，焦香味扑面而来，让人垂涎欲滴。来自浙江温州的00后小陈，已经习惯用微蒸烤一体机解决晚饭。

“下班前，我就在烤箱对应的APP上挑选好今晚的菜谱。到家后，直接按照菜单准备食材，在一体机的触控屏幕上选择对应的模式，具体用什么功能、设置多长时间等都不用我操心，剩下的就交给机器，它会根据菜式自动完成。”小陈说，他平时工作比较忙，没有时间做饭。自从买了微蒸烤一体机后，做饭变得既简单又快捷，特别适合像他这样的“厨房小白”。

据新京报贝壳财经发布的《2024中国青年消费趋势报告》，去年，智能家电的成交额实现倍增。能“解放双手”的扫地机器人、智能洗衣机、智能厨房设备等深受年轻人喜爱，因为它们让家务从“手工作业”变为“自动化作业”，将人力从家务劳动中解放，这样年轻人就有更多时间陪伴家人、发展兴趣等。家电行业分析师梁振鹏说，如今“懒人经济”盛行，智能家电产品多样且价格逐渐亲民，很多年轻人希望依托科技进步来减少自己做家务的时间。

智能家电的科技感和创新特质，也是青年群体的“心头好”。

随着大模型、大数据、机器学习等人工智能技术的应用，智能家电已经不再是简单的功能家电，边界不断外延。以智能冰箱为例，它能根据食材的种类智能匹配最佳存储条件，并实时监控环境状态，净化异味，防止食材变质。通过分析食材数据，智能冰箱还能自动生成科学的膳食食谱，帮助用户享受最健康的饮食体验。市场上的智能空调，能实现风避人功能，当感知到用户进入睡眠状态后，能自动调节至睡眠模式，给用户提供最合适的温度和风速，创造一个舒适的睡眠环境。

青年群体乐于接受新技术、积极拥抱新科技，自然更愿意为智能家电买单。智能家电的种种精细功能，也提升了他们的生活品质。“智能家电的操作简单易懂，一看就会。”24岁的小李说，像他一样的年轻人普遍对智能家电很感兴趣，期待“黑科技”带来美好生活体验。

智能家电的节能环保属性，与青年群体的绿色消费理念相契合。

如今，智能家电不仅有“智能”的功能，绿色、环保、节能也是标配。“我家里的智能冰箱，不仅能让食物保持最佳存储状态，还能根据实际需求调节功率，以减少不必要的能耗。”来自湖北武汉的95后燕子说。

在36氪研究院与哔哩哔哩联合发布的《Z世代家电消费及内容兴趣报告》中，作为低碳环保的践行者，99.25%的Z世代用户在选购家电时，会重点关注产品的能耗及碳排放指标，其中近七成用户会优先选购低能耗的家电。

智能家电正成为青年群体新生活方式的象征，不仅带来便利，更彰显年轻人追求先进科技与个性化、绿色化的生活态度。

瞄准新需求，“全屋智能”是方向

消费新需求与技术的发展推动传统家电向智能家电升级。家电行业精准“捕捉”年轻人的喜好，调整产品策略，以推出更加符合年轻人个性与生活节奏的家电产品。

从产品研发开始，各个家电品牌和厂家就高度重视智能技术、环保节能与时尚设计的融合。

例如，为贴合Z世代群体生活方式，盼盼智能晾晒推出“Y26Y超薄晾衣机”，通过语音交互，便能轻松控制晾衣机；搭载AI节能芯片，格力智岳多联空调机组创新节能技术，平均节能率达25%……“智能家电设计遵循‘以人为本’的原则，我们会充分考虑充满活力、追求品质的年轻一代有什么新需求。”一位家电品牌销售人员说。

在产品营销环节，为吸引年轻消费者的目光，各家电品牌利用线上平台推行数字化营销，以新颖有趣的营销活动“圈粉”年轻人。

为推广智能空气净化器，小米在微博举办“晒出你的洁净空间”打卡活动，连续打卡则可参与抽奖，活动期间相关话题阅读量达数亿。在短视频平台，美的推出“一周不重样快手早餐”系列视频和“智能冰箱创意生活秀”活动，提高智能冰箱在年轻群体中的认知度。

与此同时，众多家电品牌瞄准青年群体对智能生活的追求，积极布局，逐步构建“全屋智能”生态。

作为智能家居的组成部分，智能家电能够与住宅内其他设施互联，帮助实现智能家居功能。例如，仅需一个华为账号，家中鸿蒙生态的扫地机器人、空调、空气净化器等家电就能实现全场景互联。这不仅推动家电行业朝着生态化发展方向迈进，也让年轻消费者轻松享受智能科技带来的全方位生活变革。

“未来，家电行业将通过深化人工智能、物联网和环保技术等，进一步提升设备的智能化与节能性能，同时构建良好的‘全屋智能’生态系统，推动家居设备的互联互通，提供更好的使用体验。”洪勇说。