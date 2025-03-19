制度加技术保障民生福祉

小小菜市场，承载大民生。在上海市普陀区的标准化菜市场改造中，大数据分析、人工智能识别等科技手段赋能菜市场运营管理，是以数字化手段重塑民生服务场景的有益实践。

智慧管理为民生服务提效。智慧化改造并不是简单“炫技”，其目的在于让消费者享受到真正的便利和实惠，让上班族用最短时间买到最新鲜的蔬菜，让老年人在电子秤前也能看得清、算得明。唯有以群众需求为导向，传统菜市场才能焕发新活力。当智慧管理系统成为守护食品安全的“电子哨兵”，当数字平台化作畅通供需的“信息桥梁”，技术真正实现了以人为本的价值回归。

细节优化为百姓生活添“暖”。衣物缝补、钟表维修等便民服务的嵌入、早餐摊位的合理布局、停车场的人性化设计，都传递出城市治理的温度。智慧菜市场不仅要有智能化的“硬实力”，更需要接地气的“软服务”。在北京，“社区+”模式整合了菜市场、助餐、代收快递、家政等功能；在成都，智慧菜市实现了菜品的全程溯源，让消费者买得放心、吃得安心……这些创新实践证明，当菜市场成为社区服务的综合体，群众收获的不仅是新鲜食材，更是触手可及的幸福感。

制度保障为长效发展筑基。上海市出台专项资金管理办法，建立市场经营全流程标准体系；普陀区将管理制度转化为系统任务，用数字合同规范摊位经营……智慧化改造需要建立长效机制，既要通过政策引导激发市场活力，也要用标准体系守住安全底线。杭州构建的“信用菜场”评价系统、苏州推行的“透明厨房”监管平台等实践，都在探索用制度创新巩固改造成果，让惠民举措从“盆景”变为“风景”。

菜市场的变迁折射着城市治理现代化的进程。当我们用物联网传感器监测蔬菜新鲜度时，不能忘记手指尖触摸菜叶的温度；当应用智能App实现线上下单时，仍需保留摊主与顾客寒暄问候的温情。智慧菜市场建设的真谛，在于用技术创新提升服务品质，用制度创新保障民生福祉，最终让每个市民的菜篮子里装满看得见的安心、摸得着的实惠、品得出的幸福。这既是“人民城市”理念的生动诠释，更是新时代城市治理者应有的初心与担当。