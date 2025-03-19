给预付消费加上“安全锁”

你是否有过这样的经历？在餐厅预充值，钱没用完餐厅便关门大吉；花大几万元报了兴趣班，没上几节课却遭遇培训机构人去楼空；使用共享单车交纳押金后，押金被挪用无法退还……生活中预付款资金被挪用、不诚信商家“跑路”等问题严重损害消费者合法权益、产生众多的社会纠纷，也让相关管理部门头疼不已。

如果利用金融工具，将预付款资金与商户自有资金相隔离，通过有效监管实现专款专用，可从根本防止商家卷款跑路。日前，山东济南进行了积极尝试。在济南市市场监督管理局的指导下，国民信托有限公司、支付宝、工商银行联合推出了济南“预付宝”，将预付消费纳入信托式监管治理。

信托式监管这一创新模式掐住了不诚信商家的“七寸”。作为金融工具，信托制度具有财产独立、风险隔离等独特优势，能够彻底区别商家自有资金和消费者预付资金。在信托式监管新模式下，商家如果未能提供合同约定的服务，得不到消费者的确认，则不能动用预付资金，如同为消费者预付资金上了一把“安全锁”。

在济南“预付宝”实际操作中，消费者通过支付宝APP即可登录使用济南“预付宝”，预付的资金将进入银行信托监管账户，发生的消费经消费者确认后，预付资金才能逐笔结算到商家账户。消费者消费一笔，账户扣款一笔，商家收款一笔。实时监控、笔笔透明、全程追溯。商家关店可及时退款，也可按协议随时退款。账目清晰、一目了然。

对预付款实行监管，除了确保消费者安全性，还需要考虑商家的便利性。许多地区、行业对预付资金监管开展过诸多尝试，然而预付资金监管系统操作不便、时效性不强、支持程度不高，无法彻底区别商家自有资金和消费者预付资金，没有充分考虑商家对预付资金的流动性和收益性需求等问题，成为制约其规模化推广的关键因素。

此次济南“预付宝”通过发挥“支付+信托+银行”三方面优势，有效破解了这个难题。支付宝作为前台展示操作平台，为消费者和商户提供了“一键操作、一站直达”的操作体验，提高了济南“预付宝”在消费者和商户当中的接受程度和规模化推广的可行性。银行为预付资金提供资金托管、划转和清分，同时向商户提供融资服务，增强了济南“预付宝”对商户的吸引力。信托公司为预付资金提供财产保管、权益登记、执行监督等服务，依托信托制度和专业系统优势，确保预付资金安全和清晰透明。三方合力为预付资金信托式监管提供了可规模化复制推广的解决方案。

保障消费者预付资金安全是相关管理部门分内之责。管理部门要积极使用金融工具参与社会治理，治理消费领域存在的问题，将预付消费的潜在风险用金融创新工具消弭，有效规制预付消费领域损害消费者权益、扰乱市场秩序的行为，推动经营者诚信经营，让消费者安心。