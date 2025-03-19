优化供给释放旅游消费潜力

今年的《政府工作报告》提出，释放文化、旅游、体育等消费潜力。加快释放旅游消费潜力，能够在提振服务消费、带动旅游上下游产业发展、增进就业岗位和促进经济增长等方面发挥重要作用。

近年来，我国旅游消费发展态势良好，增长速度较快，新业态新亮点不断涌现。受热门影视作品、游戏等影响，新疆阿勒泰、山西大同等地成为旅游热门目的地。随着虚拟现实、人工智能等新技术的推广应用，智慧旅游成为旅游消费新潮流。另外，受益于免签政策的持续优化，外国人入境旅游成为新亮点。

同时也要注意到，我国旅游消费仍然存在一些堵点和问题，制约了消费潜力释放。例如，旅游产品同质化严重，没有充分满足消费者的多样化、个性化需求；旅游景点的交通基础设施、信息化设施等存在短板；旅游消费环境有待优化，个别景区存在虚假宣传、隐形消费较多等现象。未来，要优化旅游产品供给，提升旅游基础设施，完善旅游消费环境，加快释放旅游消费潜力。

优化旅游产品供给。鼓励企业打造特色化、差异化旅游线路，开发温泉度假、房车旅行、特色旅拍、邮轮游艇、乡村民宿、冰雪旅游、户外研学游等新型旅游产品。鼓励企业结合免签入境政策，积极开发国际精品旅游产品。支持有条件的城市打造旅游产业园、旅游休闲街区，重点发展环城市旅游休憩带，鼓励居民微度假、周边游。加强虚拟现实、人工智能等技术在旅游业中的应用，鼓励发展智慧旅游。鼓励企业打造旅游消费领域的国货潮牌，支持发展首店、首秀、首演、首展等。

提升旅游基础设施。完善城乡景区与主要交通枢纽之间的交通连接，增设旅游专线。加强旅游配套设施建设，推动景区设备设施进行适老化、绿色化、舒适化改造，推动无障碍设施建设。合理增加停车场等公共服务设施的数量，加快智能停车系统建设。健全游客服务中心功能，完善旅游标识系统。积极开发智慧旅游平台，完善信息查询、在线预订、电子支付等功能。

完善旅游消费环境。健全跨部门、跨地区的旅游市场监管机制，探索利用数字技术加强智慧监管，严厉打击无证经营、虚假营销、设置消费陷阱等违法违规行为。鼓励旅游行业协会制定行业规范，加强行业自律，引导旅游企业诚信经营。宣传文明旅游知识，引导游客保护生态环境。不断完善旅游投诉处理机制，畅通投诉渠道，及时受理和处理游客投诉，维护游客合法权益。