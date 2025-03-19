促进生活服务消费，是近日印发的《提振消费专项行动方案》提出的关键着力点。作为这类消费模式的一种，即时零售已成为推动我国居民消费增长的重要力量，越来越成为扩内需、促消费的重要支撑。前不久商务部研究院发布的《即时零售行业发展报告（2024）》显示，在平台、商超、品牌商、小店、即时配送等主体的协同创新下，即时零售呈现蓬勃发展之势，预计2030年我国即时零售市场规模将超2万亿元。

即时零售是一种新型零售业态，通过线上即时下单、线下即时履约，依托本地零售供给，迅速满足本地即时需求。即时零售具有便利性、多样性、高效性等突出特点，在释放居民多元消费需求、提升本地零售供给能力、优化要素资源配置和激活国内市场活力等方面发挥着越来越突出的重要作用。党中央、国务院高度重视即时零售等新型消费模式的发展，2023年印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》明确提出，加快培育新型消费，支持线上线下商品消费融合发展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，积极发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。近年来，即时零售市场规模持续扩大，订货量持续上升，成为我国零售业新的增长点。京东七鲜发布数据显示，2025年春节期间，京东七鲜订单量同比增加近100%，即时零售已经成为节日期间消费者购货的主流选择。

也要看到，我国即时零售发展仍然面临一些困境和挑战。传统零售行业数字化经营人才匮乏，线下门店数字化运作管理专业性、前瞻性不强，传统零售业向即时零售等新型零售业态转型仍然较慢。数字技术及其配套设施的渗透率仍然较低，大型零售企业和连锁商超在更新数字技术设施时，面临新旧系统不兼容、沉没成本高等风险和问题。中小零售商户普遍存在数字化基础相对薄弱、入驻电商平台成本较大等现实困境。配送骑手遭受算法歧视的问题仍然存在，部分平台对配送骑手缺乏支持帮助、权益保护，即时零售领域监管制度亟待构建、行业规范亟待完善。

即时零售具备高效配送的突出优势，显著提升了消费者的消费体验，未来崛起势不可挡。下一阶段，应抓住数字基础设施建设、数字化经营管理人才培养、多元主体利益权益保障等关键环节，多管齐下、多方发力，持续推动即时零售扩容提质。

推动数字基础设施普及完善。紧抓数字经济发展重要战略机遇期，加快云（云计算、大数据）、网（互联网、物联网）、端（智能终端、软件应用）等数字基础设施建设，构建新型信息基础设施体系，夯实即时零售全链条数智化基础条件。加快制定智慧物流、即时配送等新兴领域标准，完善现代物流标准体系。支持本地物流、即时配送节点建设，对参与即时物流、社区配送的物流企业和配送骑手给予一定的补贴，引导即时零售全链条、多维度开拓下沉市场。

加强数字化经营管理模式创新。支持经营主体参与打造数字化即时零售供应链生态，研发数字化管理系统和数字化解决方案，开展线上引流、线下理货等商家代运营服务。加大数字技术领域研发力度，加快破解国内高端芯片、操作系统以及数字基础设施等领域面临的技术攻关迟缓和低自给率等发展困局，进一步支持即时零售线上平台系统、线下商家实体和物流配送体系的数字化、智能化和信息化转型升级。加快即时零售领域创新人才培养，革新调整经管学科的人才培养模式，筑造服务于国内零售业模式深刻变革、经营理念思维创新转变的应用型人力资本蓄水池和培育仓。

切实保障即时零售多元主体利益权益。协调即时零售经营主体同社区治理、交通安全、数据共享、政府监管和社会保障之间的相互关系，减少城市内各区域、社区单元间最末端的商品或服务流动壁垒。构建涵盖即时零售供应商、商家、消费者、配送骑手的信用体系，维护配送骑手、零售商户和消费者多元主体的安全和利益。加大对侵犯知识产权、销售假冒伪劣商品和虚假宣传等行为的打击力度。