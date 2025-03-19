中巴医疗合作惠民生暖人心

“这所医院的落成改变了瓜达尔地区的医疗服务方式。”日前，中巴友谊医院院长阿凡·法伊克·扎达对记者表示。这所象征着中巴友谊长存的医院，是中巴经济走廊框架下的重要民生援助项目，也是中巴高质量共建“一带一路”的重要合作成果。

中巴友谊医院位于巴基斯坦俾路支省瓜达尔，2023年12月竣工，2024年5月正式投入运营，已累计为当地患者诊疗15万人次。作为当地新建的一所重要综合性医院，中巴友谊医院功能区域划分完善，科室设置齐全，同时设立“一站式服务平台”为住院患者提供免费药品和餐食等。医院先进的医疗设备和优质的服务还吸引了不少外地患者慕名前来就诊就医。2025年1月底，医院输血科投入运营，医疗服务得到进一步提升。

中巴友谊医院的建成运营极大缓解了瓜达尔地区医疗资源匮乏、医疗设施简陋、诊疗手段单一的困境。随着医院的持续运转，该地区孕产妇和新生儿死亡率呈下降趋势，免疫接种率呈上升趋势。对于这所医院给当地民生带来的巨大帮助，巴民众纷纷竖起大拇指，表示“感谢中国一如既往提供帮助”“中国不断为巴发展作出实实在在贡献，令人感动”。

长久以来，中巴医疗合作作为中巴经济走廊合作的重要部分，始终温暖着两国民众的心。2025年1月22日至23日，援巴基斯坦先天性心脏病治疗紧急项目在巴圆满完成，项目实施单位中国医学科学院阜外医院团队在巴方医护人员配合下，为8名当地先天性心脏病患儿成功实施手术。接受治疗的患儿及其家长表示，中国的援助不仅帮助小朋友重获健康，更使他们的家庭重燃希望。巴方医护人员感谢中方专家的悉心指导和现场教学，并期待中方提供更多的支持，帮助提高巴医疗技术水平。援巴基斯坦先天性心脏病治疗紧急项目是中巴两国首次在先心病治疗领域开展的技术合作，从签署立项换文到完成手术仅历时一个月，是中方在巴成功实施的又一“小而美”民生项目，同时也是共建“一带一路”惠及共建国家的又一有力证明。

长期以来，中巴两国在中巴经济走廊框架下，不断将合作深化到各个领域，铸成果、惠民生。未来中巴两国也将持续加强务实合作和人文交流，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。