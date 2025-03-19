别让AI“培训课”割韭菜

随着国产人工智能大模型DeepSeek的爆火，AI技术再次成为全民关注的热点。然而，人工智能的火热也催生了诸多乱象，各大网络平台井喷式涌现的AI“培训课”就是其中之一。这些课程价格高低不等、质量参差不齐，一些所谓的AI“培训课”成了新的消费陷阱，值得警惕。

AI“培训课”的乱象主要体现在虚假宣传方面，一些人打着知识付费的旗号，宣称用他们的“DeepSeek变现秘籍”便可轻松赚钱，但实际上课程内容东拼西凑，与宣传严重不符。还有的以售卖“DeepSeek本地部署教程”为名，挂出数万元高价，实则是为了推销硬件。

互联网上有大量关于人工智能技术的开源知识，但整体上存在一定的技术门槛。不少卖课人员并不具备相应技术能力，只是重复此前炒作“大数据”“区块链”等概念的老套路，用“新技术鸿沟”等夸张词汇制造焦虑，诱导消费者冲动消费。AI“培训课”乱象让许多消费者花了冤枉钱，也影响到真正优质培训课程的发展。

避免被AI“培训课”割韭菜，消费者需要擦亮双眼，增强自我保护意识。在购买前，应明确自身的需求和目标，确保所选课程与自身需求相匹配。还要仔细阅读课程介绍与合同条款，了解所选课程的市场反馈与评价，不可盲目轻信机构或商家的宣传，对于夸张诱人的表述要格外警惕。

平台方和相关部门有责任对培训课程加强监管。平台应不断完善审核机制，对课程内容和宣传进行严格把关，杜绝虚假宣传和拼凑内容的劣质课程上线。网络培训的相关规章制度要不断完善，严厉处罚夸大宣传、虚假承诺等损害消费者合法权益的行为，让知假造假、坑蒙拐骗者付出代价。