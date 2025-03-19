找准真需求创新消费场景

消费场景创新是激发市场活力、推动经济高质量发展的重要力量。近日印发的《提振消费专项行动方案》提出，深化线上线下、商旅文体健多业态消费融合，创新多元化消费场景。近年来，从“冰雪+”到“银发旅游专列”，从“以旧换新”到“即时零售”，各类创新场景不断涌现，满足了人们的多元化需求，也为经济回升向好注入了动力。

然而，创新绝非易事，不能盲目为之。不少企业在创新浪潮中迷失方向，单纯堆砌技术或盲目跟风造势，最终导致资源浪费。比如，有的将AR、VR、元宇宙等技术作为营销噱头，但科技炫技与真实需求错位，不仅无法解决实际问题，还因为技术不成熟影响体验；有的一味复制网红业态，导致同质化严重，难以形成独特吸引力；有的过度依赖大数据标签，无法真正触及消费者的真实痛点。

此类“伪创新”的根源，在于企业对消费者“真需求”存在误判。一方面，企业在创新前未能充分调研目标市场，对消费者的行为习惯、心理预期缺乏深入了解，致使创新场景与实际需求脱节；另一方面，部分企业过于依赖技术或营销手段，忽视了产品和服务，消费者体验后大失所望，自然难以形成持续消费动力。

真正的消费场景创新，不应只是对空间的简单物理改造，而要深入到对人性需求的挖掘与解码。企业需深入市场调研，借助数据分析、消费者访谈等多种方式，精准了解目标群体的需求与偏好，全面掌握消费者的痛点与期望。必须高度重视产品和服务质量，确保创新场景下的产品实用、服务可靠。还要加强与消费者的互动，通过社交媒体、线下活动等多元渠道广泛收集反馈，持续优化方案。此外，合理运用科技手段，依据实际需求选择适配技术，不能盲目炫技。

消费场景创新只有以消费者的真实需求为核心，才能将“场景红利”转化为高质量发展的持久动力，为消费者创造更多价值。