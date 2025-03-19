我国累计实施汽车召回1.14亿辆

新华社北京3月18日电（记者赵文君）记者18日从市场监管总局获悉，截至2024年底，我国累计实施汽车召回3075次，涉及车辆1.14亿辆。

市场监管总局近日发布2024年全国产品召回情况。

汽车召回方面，2024年我国共实施汽车召回233次，涉及车辆1123.7万辆，分别较上年增长8.9%和67%。实施新能源汽车召回89次，涉及车辆449.1万辆，同比增长180.1%，占全年召回总数量的40%。通过远程升级（OTA）方式实施召回19次，涉及车辆406.8万辆，同比增长246.8%，OTA已经成为汽车召回实施的重要方式。2024年受市场监管总局督促影响召回26次，涉及车辆567.2万辆，同比增长42%，占全年召回总数量的50.5%。

市场监管总局与生态环境部共同推进机动车排放召回工作。截至2024年底，我国已累计实施机动车排放召回37次，涉及车辆353.5万辆。

消费品召回方面，截至2024年底，我国已累计实施消费品召回5985次，涉及产品达1.05亿件。2024年我国共实施消费品召回1100次，较上年增长42.7%，涉及产品454.3万件，较上年降低56.4%。

从消费品缺陷类型看，因标准符合性问题召回1078次，涉及产品275.9万件，占召回总数量的60.7%，标准符合性问题仍是消费品召回的主要原因。

市场监管总局表示，将坚守安全底线，创新监管方式，持续完善汽车和消费品召回管理，推动我国产品质量安全水平不断提升，着力营造良好市场消费环境。