一种对付新冠的口服药可治愈埃博拉

科技日报北京3月18日电 （记者张佳欣）美国得克萨斯大学研究团队在最近的《科学进展》杂志上报告称，感染埃博拉病毒的猴子可通过口服药物治愈。这为人类获得更实用、更经济的治疗方法开辟了新途径。

埃博拉病毒于1976年首次被发现，被认为是从蝙蝠传播至人类。作为一种通过体液直接接触传播的致命病毒，它会引发严重出血和多器官衰竭。

直到2019年，全球首支埃博拉病毒疫苗才获批使用。现有两种静脉注射抗体疗法虽能改善预后，却需依赖昂贵的冷链储存，在世界上许多贫困地区难以推广。

此次试验中，研究团队使用了抗病毒药物奥贝德西韦（Obeldesivir）。这是原本为治疗新冠病毒感染而开发的瑞德西韦的口服版本。奥贝德西韦属于“聚合酶抑制剂”，通过阻断病毒复制所需的关键酶发挥作用。

团队向恒河猴和食蟹猴注射了高剂量的埃博拉病毒马科纳变异株。感染病毒一天后，10只猴子连续10天每日服用奥贝德西韦药丸。结果显示，该药物对食蟹猴的保护率达80%，而对与人类生物学更接近的恒河猴保护率则高达100%，3只未接受治疗的对照组猴子则全部死亡。

该药物不仅清除了被感染猴子血液中的病毒，还触发了免疫反应，帮助它们产生抗体，同时避免了器官损伤。

团队称，尽管试验猴数量有限，但研究仍具有高度统计学意义。因为注射病毒剂量极高（约为人类致死量的3万倍），减少了额外对照组的需求，从而避免不必要的动物死亡。此外，奥贝德西韦最令人振奋的特性在于其“广谱防护能力”，而现有抗体疗法仅对埃博拉—扎伊尔型有效。

目前，制药公司吉利德正推动奥贝德西韦进入针对马尔堡病毒（埃博拉近亲）的Ⅱ期临床试验。

【总编辑圈点】

埃博拉病毒具有高致死性和高传染性。此前有效的治疗手段需静脉注射，药物要冷链运输，难以在非洲等贫困地区推广。此次，科研人员挖掘了“老药”的新潜力，将原本用于治疗新冠病毒感染而开发的口服药物，用在了被注射高剂量埃博拉病毒的试验动物身上。结果，这一药物不仅展现了强大的保护力，还具有广谱防护性，对埃博拉病毒的变种也能起效。老药新用，为埃博拉病毒治疗提供了更接地气的解决方案，对疫情控制或可起到重要作用。