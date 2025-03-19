《睡眠健康核心信息及释义》发布

本报北京3月18日电 （记者白剑峰）全国爱国卫生运动委员会日前发布《睡眠健康核心信息及释义》，旨在引导群众正确认识睡眠、养成健康睡眠习惯。

睡眠健康核心信息主要包括：睡眠可消除疲劳、恢复精力，良好的睡眠对于维持生理功能、促进生长发育、提高认知和记忆力有重要作用。不同年龄段人群所需睡眠时长不同，且因人而异，良好睡眠常表现为醒来后感到精神充沛、心情愉悦。长期睡眠不良会导致反应迟钝，学习工作效率下降，还会诱发焦虑、抑郁等问题，增加感染性疾病、心脑血管疾病等患病风险。规律作息、劳逸结合、适量运动以及安静舒适的睡眠环境有助于保持良好睡眠，避免熬夜、睡前饮酒喝茶，晚餐不宜过饱过晚，睡前尽量不要刷手机。

关注儿童青少年、职业人群、老年人等群体，提升全生命周期睡眠健康。睡眠障碍是以入睡困难、睡眠维持困难、睡眠过多、睡眠觉醒周期紊乱或睡眠行为异常等为表现的一类睡眠相关的临床综合征，最常见的为失眠症和阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。经常出现失眠、白天打瞌睡、睡眠呼吸障碍、睡眠不规律、睡眠时异常动作等表现，提示可能患有睡眠障碍。如果睡眠问题已影响到健康和日常的工作生活，应尽早去医疗机构寻求专业帮助，不同睡眠障碍需采取不同的治疗手段。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 13 版）