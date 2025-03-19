不养花、不碰花，为什么还会花粉过敏（服务窗）

春光明媚的三月，本是踏青赏花的好时节，天津市民黄女士却因频繁打喷嚏、流眼泪不得不戴上口罩墨镜，“全副武装”地来到医院就诊：“每年这时候，眼睛就肿得睁不开，鼻塞得喘不过气。”

黄女士的困扰并非个例。花粉是春季过敏的“元凶”，不少患者常常会有疑问：我家里不养花，也从来不接触花，为什么还会出现花粉过敏？

天津医科大学总医院皮肤性病科主任兼过敏性疾病（变态反应）科主任王惠平解释，花粉主要分为两类：虫媒花粉（由昆虫传播的花粉）和风媒花粉（靠风传播的花粉），而引起过敏反应的主要是风媒花粉。春季主要的致病花粉以柏树、松树、杨树、榆树等树木花粉为主，花粉颗粒小、数量多，可以通过风传播到很远的地方，甚至进入室内。即使不去花园或公园，花粉也可能通过窗户、通风系统或跟随衣物进入生活空间。

为何春季是过敏高发季？王惠平解释，春季地气回升，植物开始繁殖，致敏花粉可长时间悬浮在空气中，部分地区霉菌、尘螨浓度也会升高，这些都是常见的过敏原。尤其是花粉，容易引起眼红眼痒、喷嚏流涕、皮肤红疹、瘙痒等症状，严重者还会咳嗽甚至哮喘。

过敏性疾病又称变态反应性疾病，是人体对过敏原产生异常免疫反应而引发的，过敏反应本质是免疫系统“防卫过当”。一般来说，过敏体质的人群更容易出现过敏反应，尤其是有家族过敏史的人，如父母有过敏性鼻炎、哮喘或湿疹等，子女的过敏风险会更高。此外，儿童、老年人以及免疫力异常、紊乱的人群也更容易过敏。过敏性疾病不能治愈，但是可以通过预防和治疗来控制，减少发作。

“为了防止过敏性疾病出现，寻找过敏原十分重要。”王惠平说，可以通过皮肤点刺试验、血清sIgE检测、斑贴试验等检查方法寻找过敏原。明确过敏原后，可以结合自身情况进行回避。花粉高峰期应关闭门窗减少空气流动，有条件的家庭可以配合使用新风系统或者空气净化器；佩戴防花粉眼镜能减少约65%的花粉颗粒与眼结膜接触，佩戴防花粉口罩、应用花粉阻隔剂，也能有效过滤花粉。

一天当中，午后往往花粉浓度更高。“过敏体质人群尽量选在花粉浓度最低的清晨、晚上或是一场绵绵细雨后出行。”王惠平表示，雷雨对空气中花粉颗粒的洁净能力差，且能使花粉颗粒溶胀破碎成致敏性更强的小颗粒，应尽量避免在雷雨前后外出活动。一般来说，羊毛衣服比棉布和化纤衣服更容易产生静电吸附花粉，因此外出尽量选择表面光滑材质的衣服，回家后要及时清理头发和衣物上吸附的花粉颗粒。

发现自己过敏了，应该怎么治疗？目前，常用药物包括口服抗组胺药（如氯雷他定、西替利嗪等）、局部对症药物（如鼻喷剂、滴眼液等）。对于症状较重的患者，尤其是出现呼吸困难、哮喘等情况，医生可能会使用激素药物，或者新型生物制剂等。此外，春季可以多吃一些富含维生素C和抗氧化物质的食物，如柑橘类水果、绿叶蔬菜等，这些食物有助于减轻炎症反应。

“心理调节也很重要。”王惠平说，出现过敏症状，不必过度焦虑，保持乐观的心态有助于缓解症状，若症状持续或加重，一定要及时就医，避免延误治疗。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 13 版）