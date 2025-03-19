春季减肥，中医药饮怎么喝（服务窗）

随着天气转暖，衣袖渐短，不少人开始将减肥提上日程。在众多减肥方法中，中医药饮凭借其“调理体质、标本兼治”的独特优势，成为科学减重的热门选择。近日，四川成都中医药大学附属医院治未病中心主任吴节教授，结合春季养生特点，分享了一剂中医药饮辅助减肥方法。

中医理论认为，春季是疏肝理气、祛湿健脾的黄金时期。吴节教授指出，肥胖多与脾虚湿阻、气滞血瘀相关，需要通过健脾祛湿、行气化瘀来调理代谢功能。为此，她推荐了一款春季减肥药饮：陈皮5克、茯苓10克、生山楂10克、紫苏叶5克、佛手10克，再辅以几片苹果和几朵玫瑰花。制作时，除紫苏叶外，其余药材先入水煎煮，待沸腾后煎煮15分钟，然后加入紫苏叶继续煎煮5分钟，温服效果最佳。

药材的科学配伍，是这款药饮发挥减肥功效的关键。此方中，陈皮、茯苓健脾利湿；山楂活血化瘀、助脂类代谢；紫苏叶、佛手疏肝理气；玫瑰花解郁养颜，苹果调和口感。吴节教授强调：“肝郁气滞者易出现代谢障碍，此药饮可改善气机阻滞，促进湿气排出，从而达到减肥的效果。”

除了药饮调理，饮食和运动也是中医减重的重要“黄金搭档”。春季饮食宜清淡，多食青色蔬果如菠菜、芹菜等以养肝，增加膳食纤维如燕麦、薏米等增强饱腹感。同时，结合有氧运动如慢跑、游泳与中医传统锻炼如八段锦、太极拳，可疏通经络、提升代谢水平。

专家还提醒，减肥过程中要避免一些常见误区。拒绝极端节食，以免营养失衡、免疫力降低；注意睡眠与情绪管理，熬夜会扰乱瘦素分泌、增加饥饿感；压力大时，可通过冥想或饮用药茶等方式疏解，避免情绪性进食。同时，设定合理的减重目标，每月减2—4公斤为宜，6个月内减重5%—10%可显著改善健康。

此外，适量运动是春季减肥不可或缺的一环。散步、慢跑、瑜伽等运动方式，不仅能消耗热量，还能提高新陈代谢率，加速脂肪燃烧。保持良好的作息习惯也至关重要，充足的睡眠有助于调节内分泌、减少饥饿感；避免熬夜和过度劳累，保持心情愉悦，从而减轻压力，避免暴饮暴食。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 13 版）