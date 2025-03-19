检查结果上网，县医院大夫远程诊断

入夜时分，山西省吕梁市方山县韩庄村村医陈彦背上“小背包”——全科医生助诊包，骑上“小电驴”，赶到韩庄村，为咳嗽不止的曹刘海诊治病情。陈彦打开背包，掏出装备，戴在曹刘海身上，连上“医生工作站”——一个基于互联网、大数据云平台的智能诊疗系统。不一会儿，患者的血糖、血压、血氧等指标都清晰呈现。

陈彦的“小背包”内有乾坤：配有心电图仪、便携式B超仪、生化检测仪等设备，能为患者做血压、血糖、血氧、尿液等检测，以及心电图、B超等多项检查，像个微型医院。医生可将心电图仪的电极贴片按照标准位置放置在患者体表，做心电图检测；可手持超声仪器，在脖颈处上下滚动操作进行甲状腺超声检查，引进的人工智能技术操作时会提示手法和力度……

这些设备的线都接到“医生工作站”。屏幕这头，村医为村民检查完毕，“医生工作站”后台自动生成数据，形成电子体检报告，多次检查后建立个人体检档案；而屏幕另一头，数据将自动上传至县级医院，方山县人民医院配备的远程心电、远程超声医技人员，对村医发起的心电、超声协诊请求进行诊断，并就诊断结果给予村医指导；若县医院也诊断不了，便远程问诊北京、上海等地三甲医院的医生。同时，县、镇、村三级医疗机构对远程会诊实行台账管理，对患者开展用药指导和疗效随访。

2022年9月，方山县与中国初级卫生保健基金会合力打造“行走的医院”项目，一个全科医生助诊包、一辆电动车，成了县里90个行政村卫生室的标配。如今，在方山县，村医背着“微型医院”走村入户，为老百姓送去健康。

“您有一个新的订单，请及时登录查看。”陈彦的手机弹出提示，显示下昔村村民刘春爱的订单。透过指挥中心大屏地图，工作人员闫任智浏览附近三四公里内、尚未开始服务患者的村医，在后台把订单派给了陈彦。陈彦在手机上接单，赶往刘春爱家中诊治病情。

“调度平台能自动派单，根据患者需求，调配‘行走的医院’。”方山县卫健局副局长王志云介绍，这个“行走的医院”在初筛疾病上起了大作用。

方山县投入100万元，用于激励村医入户服务群众，实行一季一考核、一季一发放，并制定了村医进出管理制度、资产设备管理制度等四项动态管理机制。同时，采取末位淘汰制，奖惩分明。

下午，方山县大武镇中心卫生院会议室里，10多位村医和技术人员围坐一堂，进行技术培训。为解决农村地区网络信号较差的问题，技术员为“医生工作站”安装物联网卡，确保成功发起远程会诊，保证实时传输检测数据，手把手教给村医超声仪器的使用方法。

“怎么看超声仪器用得对不对？”一位村医抢着问。“大家看，甲状腺超声检查引进了人工智能技术，操作时会提示手法和力度，根据语音提示，这时需要转向90度了！”技术人员手持超声仪器，在脖颈处上下滚动操作示范。借助人工智能技术，“医生工作站”还能完成浅表神经、颈动脉等检查，如屏幕上出现蓝色标识，意味着患者检测结果出现异常。

自2022年9月“行走的医院”项目运行以来，方山县90个行政村卫生室累计开展远程会诊1.6万余人次，服务人次超37万，覆盖常住人口53%，累计为患者免除专家挂号费用185万余元，节省检查费用、患者外出就医成本980余万元。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 13 版）