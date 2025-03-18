全国爱肝日：肝硬化后，还能变软吗？

3月18日是“全国爱肝日”。肝硬化是多种原因引起的肝脏长期炎症和损伤继而导致的肝脏纤维组织增生，肝脏失去原本柔软的状态，质地变硬，因此称作“肝硬化”。肝硬化后，还能变软吗？为此，人民网采访了北京大学人民医院肝胆外科主任医师李照。

“肝硬化通常由多种肝脏疾病发展到最后的一个阶段，包括常见的病毒性肝炎，以及近年来日益增多的代谢相关性、脂肪性肝病。”李照介绍，肝硬化的形成是几年甚至几十年累积的结果，所以肝硬化的逆转也是漫长的过程，需要长期坚持治疗。若患者肝脏纤维化程度较轻，且及时控制原发疾病，并配合抗纤维化治疗，存在逆转可能。例如，早期酒精性肝硬化患者在戒酒和规范治疗后，肝脏可能逐渐修复。尽管部分肝硬化患者经过治疗可以得到逆转，但是当前对于肝硬化患者治疗的目标仍然是尽可能延缓疾病进展，最大限度提高生活质量，延长寿命。

李照强调，肝硬化病因治疗很重要。对于病毒性肝炎病因导致的肝硬化患者，需要长期抗病毒治疗；对于代谢相关脂肪性肝病导致肝硬化的患者，通过饮食运动进行有效的体重管理；对于酒精导致肝硬化的患者，严格戒酒；这些根据病因的治疗都可以控制或延缓肝硬化的进展。

此外，李照提示，肝硬化早期症状可能十分隐匿，进展至失代偿期时，患者常出现腹水、黄疸、消化道出血、肝性脑病等严重并发症，生活质量大幅下降，生命受到威胁。因此，对于慢性肝病患者，不能依靠症状来预警肝硬化，而是需要定期检查提早发现疾病进展，及早进行干预，防止发展为肝硬化。

除了定期检查外，李照还建议，养成良好的生活习惯和饮食习惯，避免食用高糖食物，且注意控制体重，避免肥胖、糖尿病、高血压，能减少营养过剩导致的脂肪肝。不随意用药，不过分迷信和滥用保健品、营养品，避免不必要的肝损伤。