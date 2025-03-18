平安健康：2024年健康管理业务跑出“加速度”

近日，平安健康医疗科技有限公司（以下简称平安健康）发布2024年年度业绩公告。 报告期内，平安健康累计服务的企业客户数达到2049家，较去年同期增长35.9%。企业健康管理收入环比增长69.7%，在B端（企业端）收入中占比提升至92%。截至报告期末，平安健康建立了覆盖29个科室约5万名内外部医生团队，累计签约专家医生超2900位，合作医院近4000家，合作健康服务商约10.5万家、体检供应商近2600家、药店达23.5万家、养老服务供应商超150家。

平安健康董事会主席兼、首席执行官李斗介绍：“2024年，平安健康企业健康管理业务发展强劲。我们从产品设计、客户拓展、用户经营等方面持续提升，全面焕新‘中国平安企业健康保障计划’产品体系，打造健康委托管理、会员制健康管理服务、保险+等解决方案，以更具竞争优势的差异化产品矩阵满足不同企业的多元化场景需求。”

据悉，2024年下半年，平安健康协同平安集团大力发展面向企业客户的“中国平安企业健康保障计划”，拓展企业客户，持续提升企业健管产品能力，升级多元化产品服务体系，通过一体化支付与服务平台，为企业员工提供主动式医疗管理，保障员工健康与福利，助力实现企业建设与人的健康协调发展。

具体而言，针对职场健康保障需求，平安健康为企业员工建立健康档案，并在此基础上精准推荐产品及服务，进行全程主动式健康管理。线上服务场景中，企业健管师7x24小时在线，并通过AI赋能，随时响应企业员工医疗健康需求，提供高效高质的医疗服务。线下服务场景中，提供针对性、定制化到企健康管理服务，开展到企名医讲座、心理咨询、大病风险筛查等“尖刀”服务，有效提升员工健康状况和服务满意度。

此外，围绕医疗、健康、养老等服务场景，平安健康将O2O服务网络由此前的“到线、到店、到家”升级至“到线、到店、到家、到企”的“四到”服务网络，持续提升服务性价比和服务体验，推出创新产品与服务。

“通过AI赋能，报告期内平安健康医疗服务各环节的效率和质量指标均有明显提升，其中辅诊准确率达95%，慢病管理改善率达90%，家医服务效能提升约62%，专医效能提升约42%。健康管理师服务效能提升约55%。”平安健康总裁吴军表示，“我们将持续推进对平安集团个人金融客户的医疗服务覆盖和健康档案的建立，并充分利用医险数据闭环等独特优势，加速推进AI大模型在复杂疾病的多学科会诊等场景的应用。”