侯金林：减少病毒性肝炎危害 早筛早诊早治是关键

慢性乙肝是肝癌的常见病因，也是我国面临的主要公共卫生问题之一。近日，广东省肝脏疾病研究所所长、南方医院感染内科主任侯金林通过人民好医生客户端科普时表示，减少病毒性肝炎危害，早筛早诊早治是关键。建议高危人群定期检查，以便早发现、早诊断、早治疗。

中国慢性病毒性肝炎流行现状研究最新数据显示，我国乙肝病毒感染者约7500万，约1700万慢性乙肝病毒感染者需要抗病毒治疗。侯金林认为，就诊率低的主要原因是公众对乙肝认知不足，部分患者也因经济和心理问题拒绝就医。

减少病毒性肝炎危害，早筛早诊早治是关键。对于如何提高乙肝患者筛查率，侯金林建议，成人一生至少要做一次乙肝表面抗原（HBsAg）检测和肝脏弹性扫描。侯金林还以“广东经验”举例说：“2024年初，肝炎防治工作被纳入广东省‘民生十大工程’五年行动计划，广东省财政投入2.8亿元支持项目实施，重点支持57个县（市）开展人群筛查工作。同时，广东省根据《广东省病毒性肝炎早防早治行动方案》，致力为20岁至70岁的居民，建立‘防、筛、诊、治、管’一体化的全周期健康管理模式。此外，广东省内病毒性肝炎防治能力突出的多家医院，还对口帮扶57个县（市），开展技术培训与指导工作，提升基层医疗机构在筛查、诊疗、随访、疫苗接种、健康宣教等方面的服务能力。”

当前，乙肝治疗关键是什么，能否被治愈？侯金林回答，乙肝治疗关键在于抗病毒治疗，常用药物有核苷（酸）类似物，患者需长期服用以抑制病毒复制。此外，普通干扰素和聚乙二醇干扰素为主的治疗也是一种选择，适用于部分符合特定条件的患者。“部分乙肝患者经过规范治疗可以实现临床治愈，但目前要完全治愈乙肝病毒仍存在较大难度。医学界也在积极探索新的诊疗办法，例如南方医院团队在《新英格兰医学杂志》上发表的小干扰RNA药物联合免疫调节剂治疗策略，正是希望提升临床治愈率的尝试。”侯金林说。

为保证乙肝治疗效果，侯金林建议患者严格遵循医嘱用药，不能自行增减药量或停药。此外，乙肝患者还应每3至6个月进行检查，及时了解治疗效果，以便医生调整治疗方案。在健康生活方式上，要均衡饮食、作息规律、适度运动，还应避免酗酒和滥用药物。

“消除乙肝是国家乃至全球的急迫和长远需求，具有深远意义。只有通过提高乙肝的知晓率、筛查率、诊断率和治疗率，最终会实现降低乙肝新发感染率和肝癌等相关死亡率的目标。”侯金林倡导全社会共同参与乙肝防治工作，共创一个没有肝炎的未来。