专家热议钇90肝癌诊疗 为学科发展注入新动力

随着医学技术的不断进步，肝癌诊疗领域取得了显著进展，各式新技术的应用为患者带来了更多的希望。近日，中国医科大学附属第一医院介入治疗科主任邵海波、副主任医师韩向军与夏永辉做客人民好医生客户端，围绕肝癌诊疗新技术、多学科诊疗模式、学科发展等话题展开深入讨论。

肝癌综合治疗助力患者获益

“很多的肝癌患者在初始诊断时已处于中晚期，几乎丧失了根治性手术的机会。”邵海波说，近年来，通过综合治疗手段，包括介入治疗、放疗、化疗、免疫治疗、分子靶向治疗以及中西医结合治疗等，肝癌患者的病情能够得到有效的控制，部分患者甚至实现了长期生存。此外，创新药物和技术的发展也为肝癌治疗带来了新的突破，同时为患者带来了更多的希望。

邵海波认为，尽管我国肝癌诊疗现状依然严峻，但在肿瘤筛查、诊断和治疗等方面不断取得进步。未来，随着基础研究的深入和分子生物学的发展，以及多学科协作的不断深化，将有更多的创新药物和治疗方法问世，为肝癌患者带来更好的治疗效果和生存获益。

精准化与个体化治疗是关键

肝癌作为一种复杂的全身性疾病，其治疗需要多学科协作的综合方案。夏永辉介绍说，多学科诊疗模式（MDT）在肝癌治疗中发挥了重要作用。通过介入治疗降低肿瘤负荷后，结合肿瘤内科、放疗科、肝胆外科等多学科的优势，可实现不可切除肝癌的降期治疗以及带瘤的长期生存，从而提高患者的生存率和生活质量。MDT模式不仅遵循最新的指南和循证医学证据，还能为患者提供个性化的诊疗方案，有效提升肝癌治疗效果。

韩向军补充道，新技术的引入为多学科诊疗提供了更多可能性。例如，钇90微球创新技术的应用打破了传统治疗的瓶颈，为原发性或转移性肝癌患者带来了新的希望。通过多学科团队的紧密合作，这些新技术能够更好地融入整体治疗方案，为患者提供更精准、更有效的治疗。

多举措推动学科高质量发展

展望未来，邵海波表示，医院将继续在技术创新、科研转化、人才培养和患者服务等方面发力。一方面，科室将深化绿色微创介入技术的应用，引入国际先进设备和技术，提升手术的精准性和安全性。同时，通过大数据与人工智能技术优化诊疗流程，开发智能影像分析系统，辅助医生制定更精准的治疗方案。另一方面，科室将加强高层次人才的培养，引进国内外顶尖技术，打造高水平的介入治疗团队。此外，科室还将通过医疗联合体建设，将先进技术和经验辐射到基层医院，提升整体区域医疗水平，并开展公益筛查和健康宣教活动，推动疾病早发现、早干预。

“未来，我们将以技术创新为驱动，以患者为中心，不断提升介入治疗水平，推动科室整体医疗服务的进步，为健康中国建设贡献力量。”邵海波说。