慢性肾脏病在全球范围内是一个严重的健康问题，对患者的健康构成长期且隐蔽的威胁。2025年3月13日是第二十个世界肾脏日，今年的主题是：“您的肾脏还好吗？早检查，保健康。”“早检查”的意义是什么？大众该如何有效预防肾脏病的发生？近日，中国工程院院士、国家慢性肾病临床医学研究中心主任陈香美，中国人民解放军总医院肾脏病医学部副主任医师李平做客人民好医生客户端直播访谈时，分享了相关见解。

陈香美院士指出，慢性肾脏病是由多种原因引起的肾脏结构或功能异常，其诊断并非一次性完成，而是需要在三个月内反复检查确认。因其早期症状隐匿，许多患者在确诊时已处于疾病中晚期，甚至需要透析或肾移植，因此常被称为“沉默的杀手”。我国慢性肾脏病的患病率约为10%，且随着人口老龄化及代谢性疾病的增加，该疾病的发病率也在逐年上升。

在访谈中，陈香美院士分享了世界肾脏日的意义与发展历程。2006年由国际肾脏基金联盟和国际肾脏病学会联合发起，将每年3月的第二个星期四定为世界肾脏日，旨在提高公众对肾脏健康的关注。从2006年的“慢性肾病的早期检测和预防”到2025年的“早检查，保健康”，每一年的主题都聚焦于肾脏病的预防、早期检测及治疗，凝聚了全球医学界的智慧和共识。

“过去20年来，我国在肾脏病领域取得了显著进步，基层医疗机构逐渐完善，尿常规和肾功能筛查得到了广泛推广。”陈香美院士表示，但我国慢性肾脏病防治仍面临严峻挑战，有超过一亿名的慢性肾脏病患者，且大众对疾病的认知率较低，防控任务依然艰巨。“我们还要不断地努力，进一步地提高公众的健康素养，加强慢病全链条的管理。”

李平教授从临床出发，介绍了常用的慢性肾脏病的筛查方法。其中，尿常规检查是肾脏疾病筛查最基础的项目，是判断是否有肾脏病的基本指标；尿白蛋白/肌酐比值是评估肾脏损伤的关键指标，建议成人每年至少检测一次；血肌酐和胱抑素C检测是估算肾小球滤过率的重要指标，用于评估肾脏的过滤功能；肾脏影像学检查是评估肾脏结构和功能的重要手段，主要包括超声、CT、磁共振和放射性核素扫描等。

在访谈中，李平教授详细阐述了慢性肾脏病的高危人群，其中包括糖尿病和高血压等代谢性疾病患者、心血管疾病患者、老年人、有肾脏病家族史的人群、长期使用肾毒性药物的人群、肥胖人群、吸烟者以及高尿酸血症患者等。而且其并发症也不容小觑，比如心血管疾病、代谢功能紊乱、肾性贫血、肾性骨病、神经系统并发症等。以肾性贫血为例，其不仅影响肾脏疾病患者的生活质量，而且增加肾脏疾病进展、终末期肾脏病的风险，当然治疗手段也随着科技发展在不断迭代升级，比如最新的HIF-PHI药物。她强调，“早干预、早获益。早期发现和干预不仅能帮助高风险人群及时发现肾脏疾病，还能减轻疾病负担，改善患者的生活质量，是延缓慢性肾脏病进展的关键。”

近年来，人工智能与大数据在医疗领域运用越来越广泛深入，如临床疾病的风险预测、早期诊断和治疗等方面，为实现精准的医疗诊断和治疗带来了新的机遇。陈香美院士展望了人工智能在慢性肾脏病诊断与治疗中的前景。她指出，AI可以通过大数据分析，帮助医生进行精准诊断，预测疾病进展及预后。虽然AI不能完全替代医生，但其赋能作用不可忽视。未来，随着AI技术的进一步发展，有望在慢性肾脏病的早期筛查、诊断及治疗中发挥更大作用。

总之，慢性肾脏病是一种严重的健康问题，但通过早期筛查、积极治疗和预防措施的应用，可以有效地降低其发病率和死亡率。两位专家共同发出呼吁：通过世界肾脏日的科普宣传，希望能够提高公众对肾脏健康的关注，推动早检查、早诊断、早治疗。也正如陈香美院士所言：“二十年风雨兼程，我们以科学之光驱散疾病的阴霾。展望未来，我们更需要以‘功成不必在我’的胸怀和‘功成必定有我’的担当，为肾脏健康事业持续奋斗。以早检查筑牢防线，共同去管理，守护人民的生命，让每一位患者都能享有高质量的健康人生，为实现健康中国的宏伟蓝图贡献肾脏病领域的坚实力量。”