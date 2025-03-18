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人民优选来了

这样煮鸡蛋 营养又美味

2025年03月18日09:37 来源：人民网

煮鸡蛋也有大学问，时间太久和太短都会影响健康，其实好吃又营养的煮鸡蛋只要5分钟。记得水开再放鸡蛋，能避免蛋壳破裂哦！

(责编：乔业琼、高雷)




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