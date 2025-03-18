为脑机接口新技术前瞻性单独立项

本报北京电（记者熊建）日前，国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，其中专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项，设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。这意味着，一旦脑机接口技术成熟，快速进入临床应用的收费路径已经铺好。

脑机接口即在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。简单说，大脑在思维活动时产生脑电波，脑机接口则通过识别脑电波特征直接读取大脑意图，将其转化为计算机指令，实现人与机器或外部环境之间的交互联通。探索者们希望通过转换脑信号，创造让瘫痪者行走、让失语者“说话”、让盲人“复明”等奇迹。

根据采集脑信号的方式，脑机接口技术主要分为两类，非侵入式和侵入式。其中，非侵入式脑机接口无需侵入大脑内部，在头皮表面使用电极、传感器等设备，获取大脑活动信息。具有易操作、成本小，安全性高、更快进入临床应用等特点。

2022年冬季残奥会上，参与火炬传递的奥会冠军贾红光右手佩戴的浙江强脑科技有限公司生产的智能仿生手，就融合了非侵入式脑机接口技术，让他的“钢铁手”可以根据大脑的意图进行伸展和抓握，顺利完成火炬交接和传递。此外，国内企业开发的脑电帽等设备，已实现意念打字、控制智能家居等功能。便携式脑电采集设备的诞生，也推动了非侵入式脑机接口更多在家庭和医疗场景应用。

此次国家医保局立项指南新增非侵入式脑机接口适配费项目，就是为临床使用此类技术时，需要不断调试设备的服务项目而设，以支持其校准和优化设备参数，能够更准确捕捉和处理脑电信号，让患者及时用上前沿技术。

侵入式脑机接口技术则是通过开颅手术，将设备置入大脑来获取信号，获取信号的质量水平更高，相应操作更复杂、手术风险也更大。值得期待的是，多家国内企业的侵入式脑机接口产品已经进入临床试验阶段，在康复、抑郁症、阿尔兹海默症等治疗领域均有尝试。据了解，国内企业团队开发出高精度侵入式电极，提升信号采集质量，并在动物实验中实现精确运动控制，为临床应用奠定基础。

2019年8月，浙江大学医学院附属第二医院脑机接口团队国内首次对一名高位截瘫志愿者脑内置入电极，实现通过意念控制机械手臂的三维运动，完成进食、饮水和握手等一系列上肢功能运动。

2025年新年到来之际，复旦大学附属华山医院的一名女患者仅在脑海中思考，电脑就显示出“2025新年快乐”，这即是侵入式脑机接口技术发出的指令。患者还操纵机械手做出比心的动作。

为鼓励更多高水平医疗机构创新技术，此次立项指南也设置了侵入式脑机接口置入费、侵入式脑机接口取出费，前瞻设置收费项目，推动脑机接口技术尽快应用于临床，惠及广大患者。

《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》充分体现支持脑机接口等新技术发展的理念，也对技术价值高、风险程度大的治疗分别设置“常规”和“复杂”项目。考虑到未来出现的创新技术，专家共识认定为复杂情况的，可直接兼容入“复杂”项目收费，使临床技术的管理回归到临床技术本身，提高价格项目兼容性。