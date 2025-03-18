发展气候康养 降低健康风险（大健康观察）

不久前发布的《2024年度柳叶刀人群健康与气候变化倒计时中国报告》指出，气候变化是中国主要健康风险之一，应对需要减缓和适应并重，亟需加大资金投入、积极推动减污降碳协同治理、加强跨部门合作和强化精细健康气象服务。

人与自然是生命共同体，良好的生态环境是人类生存与健康的基础。生态环境改善了，不仅意味着蓝天白云，还意味着人民群众的健康收益日益提升。那么，该如何看待以及应对气候变化给中国带来的健康风险呢？本报记者就此采访了中国气象局公共气象服务中心副主任陈辉。

避暑避寒需求增加

记者：当前影响我们健康的主要气候风险是什么？

陈辉：气候危机、健康风险是全球共同面对的问题，这两者之间有密切而深刻的联系。

从最近10年来看，全球平均温度比工业革命前高出约1.2摄氏度，2023年是有气象观测以来最暖的一年，“全球沸腾”的时代已然到来，极端天气气候事件频发。

在全球变暖背景下，未来我国极端高温事件将呈现出增多趋势。而高温热浪对健康造成的影响有数据可循。据统计，就全球来看，与热有关的危险是导致死亡的重要原因，占全球总数的57%，并逐年上升，老年人健康风险更大。

记者：全球气候变暖是不是意味着不那么冷了，减少极端低温呢？

陈辉：不是的，虽然极端低温事件的频率减少了，但是区域性极端低温事件强度并未降低，影响更加严重。2023年华盛顿天文台记录了一个气候事件——某地夜间风寒温度低到零下78摄氏度，超过2000多万人受到影响。

在这样一个高温频频、低温加剧的气候背景下，人们对避暑、避寒的需求是增加的。所以，发展避暑、避寒、气候养生、疗养将会成为康养新业态，也会给未来高质量发展带来新动能。

气候康养资源盘点

记者：从气候角度看，该如何发展康养事业？

陈辉：首先要明确什么是气候康养资源。如果一些地区具有特定的气候条件以及生态环境，而且这些条件和环境对人体健康有促进、改进、调养作用，那么，这样的资源我们叫作气候康养资源。其中，气候条件应该是气候康养的关键和基础，因为我们人类生活在大气中，离不开良好的气候资源环境。

从气候背景维度看，包括夏季避暑、冬季避寒，干燥清爽、温润温和，以及充足日光的疗养，对气候相关疾病的康复具有一定作用。比如夏季避暑型天气能够在一定程度上降低心血管病风险、热射病风险，冬季避寒的气候有利于缓解呼吸道类和关节类疾病。

从广义的气候康养概念来看，我们可以挖掘出更多的气候康养活动场所或项目，比如森林康养、滨海康养、高山高原康养、低山康养、沙疗型康养、休闲度假型康养等。

记者：如何科学界定一个地区适合发展什么样的气候康养类型呢？

陈辉：我国地理地貌和气候资源类型丰富，为发展气候康养奠定了有力的基础。比如西北地区，晴多雨少，气温日较差较大，可以发展避暑康养、干燥调养型康养；西南地区比较温暖，降水充沛，气候舒适期较长，可以发展高原康养、日光康养；东北地区夏季避暑气候资源优越，冬季适合发展冰雪旅游；华南地区可以挖掘以滨海为特色的康养。

对此，需要有一个科学分析和评估框架。我们发挥气象科技优势，制定了一套科学的气候康养评价技术方法和业务规范。这套规范从特定地区的气候条件、生态环境以及配套的措施来进行评估。通过这样一项工作，可以为地方政府和相关行业企业发展气候康养产业提供技术支撑。

创新健康气象服务

记者：如何有效利用和转化某个地区的气候康养资源？

陈辉：我们应该遵从三个方面的原则。首先，遵从生态优先。我们挖掘气候资源、生态资源，要将生态保护放在一个最首要的位置。其次，坚持可持续性原则，确保开发活动或工作不要超过这个地区的生态可承载性，确保资源能够长期利用。第三，考虑整体性原则，注重和周边环境的关系。

记者：从气象部门来说，具体通过什么途径转化这些资源？

陈辉：首先，把这些气候因素、气象条件转化成公共气象服务产品，为老百姓追求高品质生活、高品质旅游出行、休闲度假等，增加更多产品供给。一方面在健康气象方面，推出比如心脑血管疾病风险、中暑风险、流感风险、花粉风险等服务，预报出来，帮大家做好预防。

另一方面，气候资源其实也是一种旅游的新兴资源。很多景观，包括雾凇、云海、星空、朝晚霞、彩虹等，都是可预报的，从而让游客不跑空，能体验到这些美丽的景观。

旅游也是有风险的，我们也研发了一些旅游气象风险的产品，确保大家能够安全旅游。

其次，我们帮助地方或相关行业打造气候康养旅游目的地。不仅增加产品内涵，满足公众的需求，同时通过这样一个方式为旅游消费市场注入新的思路和活力。比如中国气象局正在和文旅部一起挖掘气候旅游、气候康养的资源，向公众推出避暑旅游、冰雪旅游线路，推荐适宜避寒康养的一些地区。

第三，和乡村全面振兴融合起来，挖掘气候优质产品。农产品的品质与气候条件有非常密切的关系。我们也有相关评估指标，可以把优质的气候产品发掘出来，让老百姓享受到更高品质的食品，同时也为农产品增加附加值。

融合发展气候康养

记者：有没有做得比较好的气候康养案例？

陈辉：比如贵州安顺，安顺气候温和，雨量充沛，夏天平均气温是21.4摄氏度，所以提出来“21℃的城市·360度的人生”的城市IP定位，当地政府大力发展避暑、康养建设。

此外，在广东恩平，我们挖掘其避寒康养资源。在海南，我们探索推进全域气候康养体系建设。在浙江磐安，我们和医疗、卫健部门在地方政府的主导下，打造气象医养中心，进行负氧离子等各种气象条件的监测，配合药膳，平时老人可以去那住，生病的时候可以治病。我们每年通过志愿者活动去监测老人的健康指标，发现他们的心肺、睡眠等指标有明显改善。

记者：对于进一步发展气候康养，您还有哪些建议？

陈辉：加强政策引导和部门的协同。气候康养是一个大的综合体系，需要研究和界定气候康养产业未来发展的方向、目标和重点。同时，建立部门间协同机制，形成大数据整合，为气候康养工作提供更加全面和科学的支持。另外，培养相关领域交叉型人才。

需要进一步提高气候资源监测和科学评估的能力。需要给公众提供一个科学的论证体系，不是我们说哪里适合康养就适合。要建立稳定的机制，建设气候康养的监测网络，进行气候康养的科学研究，加大相应投入。

各个地区应该因地制宜发展气候康养产业，结合自身气候优势，不是一哄而上。同时，再结合本地产业的发展。我们鼓励气候康养和农业、文化、旅游、医疗等领域去融合发展。

最后，需要开展气候康养资源价值转化效益的评估工作，从政府投入、企业发展、老百姓获得感等方面评估这项工作的效益，为后续可持续高质量发展赋能。