“顶层设计”让老百姓消费底气更足

回应“加班文化盛行”等痛点问题、明确不得违法延长劳动者工作时间、鼓励弹性错峰休假，提出多方面举措减轻家庭生育、养育、教育、医疗、养老等多方面负担……中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》）增量十足。

在国新办3月17日举行的新闻发布会上，六部门相关负责人从《方案》30条举措出发，为“惠民生、促消费”发声。

“此前的消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求。这次《方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。”国家发展改革委副主任李春临举例说，《方案》提出促进工资性收入合理增长，包括延续实施失业保险稳岗返还政策，支持企业稳定就业岗位，支持劳动者提升技能水平；科学合理提高最低工资标准，让最低工资标准按时调、稳步调等。“《方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足、预期更稳、信心更强。”

对于就业，《方案》在第一条举措中就提及“实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划”。

对此，人力资源社会保障部就业促进司负责人陈勇嘉表示，该计划已经印发实施。具体到计划的内容，他从两方面重点介绍，一方面是在岗位开发的方向上，该计划将重点聚焦产业发展、扩大消费、重大项目和民生服务领域，为劳动者广开就业门路。另一方面是在具体政策举措上，该计划将重点强化减负稳岗、扩岗激励、创业支持和人岗匹配等，以促进重点群体的就业和创业。

“在强化减负稳岗方面，主要是继续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，鼓励金融机构创新稳岗扩岗专项贷款，适度提高中小微企业贷款额度，扩大覆盖范围，引导企业稳定岗位。”陈勇嘉说，在强化扩岗激励方面，主要是及时兑现税收优惠、担保贷款、就业补贴等政策，扩大一次性扩岗补助政策覆盖面，统筹用好各类产业基金促进就业，鼓励企业吸纳更多就业。

更大力度的财政支出也将为稳就业提供支撑。财政部经济建设司司长符金陵介绍，2025年，中央财政安排就业补助资金667.4亿元，支持各地落实就业创业扶持政策，统筹相关资金资源，促进充分就业，提高就业质量。支持强化就业优先政策还体现在聚焦重点领域和急需紧缺的职业工种，支持加大技能人才培养力度，推动解决结构性就业矛盾。持续做好高校毕业生等重点群体的就业工作，引导鼓励企业吸纳就业。

对于多方关注的育儿补贴，符金陵透露，财政部将配合有关部门进一步完善托育和养老服务体系，积极开展育儿补贴制度研究等工作。

从细化育儿补贴、劳动工资政策，到支持地方试点探索多层建筑加装电梯和发展老年助餐服务、方便老年群体出行与用餐，再到提升年轻人看演出、看展览、听演唱会等消费体验……不足5000字的《方案》既着眼于让居民享有“家门口”“楼底下”的便民服务，又针对需求侧特别是居民增收减负提出两个专项行动，即城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动。

“《方案》是一个牵头管总的综合性文件，出台过程中经过了30多个部门的会商和反复论证。今天在座的相关部门，正在研究财税、商贸、金融等领域有利于促进消费的政策。”李春临在现场说，今天还有很多没来的部门，比如民政部、文化和旅游部、证监会、教育部、卫生健康委、农业农村部等，都在积极谋划相应的政策。“相信各部门的通力合作，也将为《方案》落实提供强有力的支撑，推动政策红利持续释放。”

对于下一步举措如何精准落地，李春临表示，国家发展改革委将聚焦制约消费的突出矛盾问题，下大力气推动改革，充分释放消费潜能、激发市场活力。对于消费者，将下大力气保护好其合法权益，规范不合理经营行为，倡导实价优质，让消费者买得放心、省心、舒心、安心。对于经营者，将下大力气清理不合理限制措施，加快构建全国统一大市场，营造有利于供给创新的良好市场环境，挖掘和巩固超大规模消费市场的优势。

“消费归根到底还是消费者和企业的‘双向奔赴’。”李春临强调，企业蓬勃发展的创新动能，催生出人工智能大模型、人形机器人等新技术、新产品，受到消费者喜爱和市场充分认可，消费升级进一步引领产业升级，就能形成消费市场的良性循环。

作为提振消费信心、激发经济活力的重要举措，消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动也写入此次《方案》。

“《方案》明确指出要营造放心消费环境。”市场监管总局市场稽查专员嵇小灵介绍，今年2月，经国务院同意，市场监管总局会同国家发展改革委等五部门联合印发《优化消费环境三年行动方案（2025-2027年）》，其核心目标在于构建“优化消费环境-提振消费信心-扩大消费需求”的良性循环。对于消费者反映强烈的食品非法添加、假冒伪劣、价格欺诈、虚假宣传等市场顽疾，嵇小灵表示，市场监管总局正开展专项整治行动，强化对缺陷产品召回的监管力度。“今年我们还将继续部署开展‘守护消费’铁拳行动。”嵇小灵说。