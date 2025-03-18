消费旺，经济兴。今年《政府工作报告》提出，强化消费者权益保护，营造安全放心消费环境。刚刚过去的“3·15”消费者权益日，相关媒体报道了我国在消费环境建设方面仍然存在的一些问题。更有此前曝光的羽绒制品以“丝”代“绒”乱象，损害了消费者权益，破坏了行业生态；还有某些景区把棉花当作雪花营造“降雪”氛围，剥夺了游客的知情权等，伤害了消费者感情。

为破除消费者反映突出的痛点难点问题，前不久，市场监管总局等部门联合印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》。该方案围绕消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领五方面内容，提出“提升实物消费质量”“强化消费者权益司法保护”等19条具体举措，有助于系统治理产品质量不高、市场秩序失范、维权效能不足等问题，提升消费便利度、舒适度、满意度。

优化消费环境是提振消费信心、激发经济活力的重要举措，对推动经济高质量发展、保障高品质生活具有重要意义。近年来，我国高度重视消费环境建设。出台电子商务法，规范电商行为，维护市场秩序；公布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，将“创建安全放心的消费环境”作为重要内容；制定消费者权益保护法实施条例，进一步加大消费者合法权益保护力度，建立和完善消费者权益保护共同治理体系……一系列政策落地显效，消费环境不断优化，市场活力持续涌动。统计调查显示，2024年，我国社会消费品零售总额达48.8万亿元，比上年增长3.5%，规模稳居全球市场前列，为稳定经济发展基本盘贡献了重要力量。

优化消费环境是一项全局性、系统性工程。建设诚信、公平、便捷、安全的消费环境，需要政府、企业、社会、消费者多方努力。政府方面，需要加强顶层设计，强化部门协同。完善以消费者权益保护法及其实施条例为核心的法律体系，及时修订规章文件，健全部门协同、信息共享、联合执法、行刑衔接等机制。坚持以问题为导向，精准监管执法，特别是要围绕群众关切的米面油、肉蛋奶等重点领域加强监管。运用AI、大数据、区块链溯源等技术，加强监管技术支撑体系建设，通过科技赋能更好维护消费者权益。

企业方面，始终坚持客户至上、诚信守法，提供优质商品和服务。客户至上是企业生存的根本，诚信守法是企业发展的基石。坚持树立正确价值观和道德观，建立健全严格的产品质量管理体系，确保产品每个环节都符合质量标准和要求。进一步加大产品研发投入，引入新技术和工艺，改进产品设计，提升产品质量，促进消费升级，努力做到增品种、提品质、创品牌，创造更多消费场景，满足消费者对高品质产品的需求。

社会方面，注重加强行业自律，发挥舆论监督作用。注重提高消协组织社会影响力和公信力，加强行业协会商会行业自律，发起放心消费倡议，发挥“放心消费单位”引领作用，推动行业诚信经营、规范发展、品质升级。鼓励群众依法举报侵害消费者合法权益的违法行为，加大媒体曝光力度。围绕消费领域热点、难点问题，及时发布提示警示，加强消费知识宣传，营造良好消费氛围。

消费者也要树立健康消费理念，依法维护自身权益。倡导文明、健康、绿色的消费理念和消费方式；增强维权能力，依法维护自身合法权益，共同构建良好消费环境。

优化消费环境绝非一日之功。在各方携手努力下，我国消费环境将不断优化，释放更充足消费潜力，为经济高质量发展添动力。