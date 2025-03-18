供需综合发力促消费惠民生

本报北京3月17日讯（记者顾阳）“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”是今年各项重点任务之首。在17日举办的国新办新闻发布会上，国家发展改革委等相关部门负责人介绍了《提振消费专项行动方案》有关情况，并就相关热点话题回应了社会关切。

目前，我国已连续10余年稳居全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场，居民消费需求和结构不断升级，服务性消费支出占比持续提高，新的市场空间不断地拓展。但在多重因素影响下，消费者信心和预期偏弱、部分消费需求未充分满足、消费环境有待优化等问题仍客观存在。

为此，《方案》在需求端提出城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动，在供给端提出服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动，以及外部环境端的消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动等，并从投资、财政、信贷、统计等方面进一步完善了支持政策。

国家发展改革委副主任李春临表示，《方案》坚持目标导向和问题导向相结合，以促进消费扩量、提质、升级为目标，进一步破解制约消费的突出矛盾问题。聚焦能加力、可落地、群众有实感的增量政策，全方位扩大商品和服务消费，呈现出供需两端综合发力、统筹促消费和惠民生、强化消费政策协同等政策亮点。

良好的消费环境对提升居民消费意愿有重要意义。市场监管总局市场稽查专员嵇小灵表示，采取一系列切实可行、行之有效的举措，稳步推进消费环境优化。一方面要充分释放市场活力，推动经营者自主承诺、诚信经营；另一方面将严格开展监管执法，保障消费者能够安全消费、明白消费。此外，还要全力提升消费维权效能，让消费者维权更加便捷、更加省心。

如何加大惠民生支持力度？财政部经济建设司司长符金陵说，将大力优化支出结构，强化医疗、教育、养老、就业保障，支持提升居民消费能力。据介绍，今年中央财政安排就业补助资金667.4亿元，提高城乡居民基础养老金，适当提高退休人员基本养老金，基本公共卫生服务经费财政补助标准提升到每人每年99元。同时，加大中央本级教育支出和对地方的教育转移支付力度。

截至3月16日，全国汽车以旧换新申请量合计超过132万份，消费者购买12大类家电以旧换新产品超过2600万台，4100多万名消费者申请了5100万件手机等数码产品购新补贴。商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，今年将加力扩围实施消费品以旧换新，重点做好优化便民服务、防范政策风险、畅通回收链条、加强宣传推广等方面工作，同时进一步推动扩大服务消费。

促进就业才能实现消费持续增长。人力资源社会保障部就业促进司负责人陈勇嘉表示，今年将实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，在岗位开发上重点聚焦产业发展、扩大消费、重大项目和民生服务领域，为劳动者广开就业门路。在具体政策举措上重点强化减负稳岗、扩岗激励、创业支持和人岗匹配等，以促进重点群体的就业和创业。

提振消费离不开金融支持。中国人民银行信贷市场司负责人车士义表示，将研究出台金融支持扩大消费的专门文件，强化金融与财政政策、产业政策的协同，引导金融机构从消费供给和需求两端，积极满足各类主体多样化的资金需求。在实施好适度宽松的货币政策基础上，优化金融产品和服务，拓宽金融机构资金来源，扩大消费领域资金供给，打好金融支持消费组合拳。

“优质的供给，不仅能够带来良好的消费体验，改善居民的生活品质，也会催生源源不断的消费需求。”李春临表示，我国消费市场蕴含巨大的发展机遇，未来要以技术牵引培育消费新增长点，以业态融合推动消费供给创新，以品牌引领推动消费品质提升。