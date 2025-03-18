儿童乙肝防治专家共识发布一年见成效

3月18日是第25个“全国爱肝日”，我国首部儿童乙肝防治专项共识——《儿童慢性乙型肝炎防治专家共识》（以下简称《共识》）迎来发布一周年。科技日报记者从解放军总医院了解到，《共识》发布近一年来，1—12岁乙肝患儿门诊量同比增加明显，1—7岁免疫耐受期患儿治疗率从不足40%提升至60%。解放军总医院第五医学中心的随访临床数据显示，低龄组（1—3岁）患儿临床治愈率稳定在60%—65%，较7岁以上组高出近40个百分点。

《共识》由中国科学院院士、国家感染性疾病临床医学研究中心主任、解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任王福生团队牵头制定，如今它正以“早诊早治”理念重塑临床实践版图。

王福生表示，《共识》最核心的突破在于打破了儿童乙肝免疫耐受期不予治疗的传统理念。“儿童，特别是新生儿感染乙肝病毒以后，慢性化率明显较成人高，但如果及时进行抗病毒治疗，临床治愈率可远高于成人慢性乙肝。很多儿童乙肝患者，若按传统观念等到免疫激活期再治疗，就会错过治愈的黄金窗口期。”解放军总医院第五医学中心感染科主任医师张敏说，“过去家长常因孩子没症状拒绝治疗，现在我们会用《共识》中的临床治愈数据说话。”

王福生指出：“乙肝儿童感染者年龄越小治愈率越高，早检查早诊断可以在很大程度上显著提高临床治愈率。对儿童乙肝感染者及时进行抗病毒治疗，能够最大程度避免乙肝儿童患者长大后进展为肝硬化和肝癌的风险，降低我国乙肝疾病负担。”

尽管一年来在《共识》的助力下，儿童乙肝防治成效显著，但基层临床一线对该病的防治仍面临各种困难。如诊疗资源结构性失衡，约70%的县级医院依赖成人感染科兼诊。除此之外，患儿家长的认知鸿沟也是重要影响因素。中国肝炎基金会调查显示，约有40%—50%的家庭因担忧“影响发育”延误对患儿的治疗。

面对挑战，王福生带领团队正牵头推进分层诊疗标准精细化，依据不同的年龄、肝功、乙肝病毒感染状态制定相应诊疗规范，校准治疗适应证；优化治疗方案与药物研发，并与新药研发团队积极合作研发新的治疗方法。此外，团队还在建设全病程智能管理系统，提升诊治随访质量。