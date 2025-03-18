细菌抗肿瘤关键原理揭示

科技日报讯 （记者罗云鹏）3月14日，记者从中国科学院深圳先进技术研究院获悉，该院研究员、定量合成生物学全国重点实验室主任刘陈立牵头，联合中国科学院上海营养与健康研究所研究员肖意传团队，首次揭示细菌抗肿瘤关键原理，为利用细菌治疗恶性实体肿瘤提供了全新思路，相关研究成果近日发表在《细胞》杂志上。

“了解细菌与肿瘤之间的‘对话’机制，对设计出更安全有效的治疗方案很重要。”刘陈立介绍，研究团队从2017年起开始将定量合成生物学研究思路应用于细菌治疗恶性实体肿瘤研究，通过构建一种特殊的合成菌株，发现合成细菌在结肠癌、黑色素瘤、膀胱癌等多种疾病动物模型上具有显著的治疗效果，展现出在治疗恶性实体肿瘤中潜在的靶向性和广谱性。

刘陈立说：“与传统药物不同，细菌能在肿瘤中存活，说明它们能逃避免疫系统攻击；同时细菌又能抑制肿瘤生长，这表明它们还能激活抗肿瘤的免疫反应。”

记者了解到，研究团队通过结合合成生物实验和定量数学模型，精确地刻画出细菌如何调控肿瘤内免疫系统的行为，从而实现安全且有效的肿瘤治疗。该成果有望指导设计出下一代疗法，通过重新编程合成生物系统，为治疗恶性实体肿瘤打开全新思路。目前该项研究正向临床试验推进。