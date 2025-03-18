钙化：人体的一把双刃剑

近期，一位知名演员因身体疑似出现肌腱钙化导致右臂活动受限的消息登上微博热搜，引发热议。“钙化”这个原本较为专业的医学术语，也借此走进大众视野。

其实，“钙化”一词是检查报告上的“常客”，如血管钙化、结节钙化、肌腱钙化、肿瘤钙化等。身体器官组织的钙化是如何形成的？不同部位的钙化有何症状？应如何应对？记者就上述问题采访了相关专家。

钙盐异常沉积致病理性钙化

钙是人身体含量最多、最重要的矿物质之一，主要以磷酸钙、碳酸钙等钙盐的形式存在，90%分布在骨骼中，1%在血管内，其余在牙齿中。所谓钙化，通常指钙盐在身体内某些组织或器官的沉积，这一过程通常被学者分为“生理性钙化”和“病理性钙化”。

生理性钙化是一种必要且正常的生理现象，如婴幼儿成长过程中骨骼的增长、牙齿的形成等。

以骨生长为例，“骨骼由有机质和无机质构成，有机质包括蛋白组织、胶原蛋白等，无机质包括磷酸钙等钙盐。如果将骨骼看成一根水泥柱，纤维状的胶原蛋白就像是钢筋，为‘柱子’提供结构支撑。而磷酸钙等钙盐的不断沉积就像是附着在钢筋上的、逐渐增厚的水泥，让骨骼坚硬起来。”航空总医院骨关节外科副主任王冉东给科技日报记者打了个形象的比方。

病理性钙化，顾名思义，即体内钙盐的异常沉积。“临床上提及的绝大部分钙化是病理性的。”中日友好医院骨关节外科主任王卫国在接受采访时表示，很多病理性钙化是在人体病变修复过程中形成的，整个过程和伤口愈合结痂类似。

王卫国以肩袖钙化举例，进一步解释了病理性钙化的形成过程。肩袖由肩部的4根肌腱组成，对肩关节的旋转功能和维持稳定起重要作用。当肩袖由于运动不当或老化退变等原因受损时，它的表面就会变得毛糙或局部出现致炎因子。这些“变量”就像卤水点豆腐似的，让体内原本“安安分分”的钙盐在此处析出、沉积，严重时会给患处带来灼伤般的剧烈疼痛。

“在X线或CT等医学影像中，钙化部位往往表现为高密度的亮白斑块。”王卫国补充道。

可发生于多种组织器官

病理性钙化并非特指某一种疾病，可以发生于多种组织和器官。它出现在身体不同的部位，可能会带来不一样的麻烦。

文章开头提到的肌腱钙化，又称钙化性肌腱炎，是骨科中最为常见的一种病理性钙化。其主要包括前文提及的肩袖钙化、肘关节钙化和跟腱钙化，临床症状包括肩肘或足跟部剧烈疼痛、患处压痛明显、患肢无力、手臂上举困难、活动受限等。

王卫国指出，病理性钙化还常出现在血管壁、肺结节、感染坏死灶、良恶性肿瘤、肌腱末端等器官或组织中。

血管钙化是动脉粥样硬化、高血压、糖尿病血管病变、血管损伤、衰老等普遍存在的共同的病理表现，症状主要表现为血管壁僵硬性增加，易引发血栓形成、斑块破裂，是心脑血管疾病高发病率和高死亡率的重要因素之一。

有些感染性疾病，如肺结核和骨结核，在感染灶中的结核肉芽肿或坏死骨内也可能发生钙化。

一些良性或恶性肿瘤在增殖的过程中，其内部组织会因营养“供不上”而出现大量坏死，从而诱使肿瘤内部钙化。众多研究认为，钙化组织越大，肿瘤恶性程度可能越低。反之，针尖样、颗粒样、点状等微小钙化组织则可能提示肿瘤恶性程度较高。另外，软骨来源的骨肿瘤，如软骨瘤、内生软骨瘤和软骨肉瘤等，钙化也是其显著的病变特征之一。

病理性钙化带来的也并非都是坏消息。肺结节有良性和恶性之分。钙化多出现于良性肺结节中，而恶性肺结节很可能不会出现钙化症状，如不及时干预，或将发展为肺癌。从这一角度来看，肺结节中的钙化是一个难得的利好信号。

并非所有病理性钙化都有症状，有的病理性钙化是没有症状的。王卫国告诉记者，在腰腹部的软组织中，钙化灶外围易形成一层坚韧的软组织壁，就像松子的外壳一样将钙化灶这颗“松子仁”紧密包裹起来，不与其他组织器官接触，从而不会造成不适感觉。因此，这种情况很难预知，通常是在体检等影像学检查中查出，一般也无需采取干预措施。

病因多样且存在个体差异

除了症状不一外，病理性钙化的病因也复杂多样，且不同钙化的高危人群、治疗方式也不尽相同。王冉东告诉记者，理论上，凡是能够引发细胞或组织器官损伤的病因都可能诱发相应组织的病理性钙化，如感染和炎症、组织器官老化、肿瘤等。

谈及高危人群，王冉东指出，经常进行羽毛球、网球等投掷运动的人更容易患上肩袖钙化，经常打乒乓球、做家务等进行关节旋转运动的人更容易患上肘关节钙化，经常跑步、跳绳的人更容易患上跟腱钙化。老年人或长期高盐饮食人群患血管钙化的风险更高。痛风患者更容易出现肌腱钙化。甲状旁腺功能亢进、糖尿病等基础病患者由于体内钙磷代谢紊乱异常，更容易出现骨骼相关的钙化。

谈及治疗方式，王冉东告诉记者，血管钙化、肿瘤钙化等需针对其原发病采取干预措施。对于肌腱钙化等，轻症可采取理疗、推拿按摩等保守方式治疗，或采用布洛芬、扶他林等消炎镇痛、活血化瘀药物缓解不适感；若以上方式不奏效，则可采用超声波将钙化组织打散、让身体重新吸收；更有甚者，如剧烈的疼痛感已经严重影响到睡眠者，或需利用手术将钙化组织取出。

两位受访者都提到，病理性钙化很难精准预防。原因就在于它病因多样，且个体差异性强。

“建议大家尽量减少高盐、高脂、高糖摄入，保持健康饮食。”王冉东提醒，运动时注意使用正确的姿势，保持良好的习惯，秉持适度适量的原则。如运动前做好热身、运动后进行拉伸，跑步时鞋内垫上缓冲鞋垫、打球时戴上相应护具，运动后对酸胀部位进行适当热敷等。如果运动后某些部位总是出现酸胀感，就应适当减少运动时长或运动强度，找到身体与运动量的最佳平衡点。也可以有针对性地强化该部位的肌肉力量后，再适当增加运动量。如果出现剧烈疼痛或其他不适症状，建议及时就医。