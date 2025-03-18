澳心衰患者靠“钛心”度过百日

科技日报讯 （记者刘霞）据《自然》网站报道，一名澳大利亚男子在等待人类捐赠心脏移植手术前，依靠一款钛制心脏装置BiVACOR度过了100个日夜。研究团队认为，这款设备或许能成为心力衰竭患者等待供体心脏期间的权宜之策。

去年11月，这位晚期心力衰竭患者成功植入了BiVACOR。今年2月，他携带这颗“钛心”出院。3月，他接受了人类捐赠心脏移植手术。这名患者不仅是全球第6位安装BiVACOR的人，更是携带“钛心”出院的第一人，同时也是与“钛心”共度时间最久的人。其他5名患者去年早些时候植入了BiVACOR。一个多月后，他们就接受了人类捐赠心脏移植手术。

这款心脏替代品能像泵一样持续工作，其只有一个活动部件，即一个由磁铁固定的悬浮转子。这个转子能以规则脉冲将血液送到患者全身，患者皮肤下的一条细线将该设备与外部便携式控制器相连。控制器白天依靠电池运行，晚上则可插入电源插座。

现有大部分机械心脏设备由很多部件组成，容易出现故障。而BiVACOR只有一个运动部件，理论上能大幅降低机械磨损问题。

美国食品和药物管理局（FDA）已经批准对另外15名患者进行BiVACOR植入试验。然而，澳大利亚悉尼大学血管外科医生莎拉·埃特金提醒，这款设备的疗效及最终治疗成本仍是未知数，毕竟其造价高昂，且手术风险也高。

美国得克萨斯心脏研究所所长约瑟夫·罗杰斯表示，美国有近700万成年人罹患心力衰竭，但2023年仅进行了约4500例心脏移植手术，供体短缺是重要原因之一。这款设备有望帮助心力衰竭患者。

今年2月，FDA还批准了首例猪器官移植试验，这项技术同样也为解决全球供体器官短缺问题提供了新的可能。