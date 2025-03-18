直播预告：你能想到吗？口腔健康可以影响全身健康

口腔健康说起来很简单，但是您可千万别小看了口腔问题。消化道、呼吸道、心脑血管，甚至全身健康都与口腔健康息息相关，不容忽视。

3月20日是世界口腔健康日。今年的主题是“口腔健康 身心健康”。我们需要从科学的角度去认识和解决口腔问题，做好口腔护理，追求健康体魄，从而提升生命质量。

3月20日10：00，中华口腔医学会科普研究员、北京大学口腔医院主任医师司燕将做客人民好医生客户端直播间，就口腔健康与全身健康相关话题进行分享，敬请关注。

专家简介：

司燕，北京大学口腔医院口腔预防科主任医师，中华口腔医学会科普研究员，中华口腔医学会口腔预防医学专业委员会常委，北京预防医学会口腔保健专业委员会主任委员。主要研究方向：口腔健康流行病学调查，儿童龋病的综合防治，临床试验研究，与口腔健康相关的社会学研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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