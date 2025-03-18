提升消费品质 优化消费环境

“2025年，安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新加力扩围，这个资金额较去年增加1倍，首批810亿元已于1月初下达到地方。”在3月17日国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临表示，消费品以旧换新政策今年既“加力”又“扩围”。

16日，由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》）正式发布，其中提出了八部分30项政策举措。发布会上，相关部门负责人介绍了《方案》的出台背景、政策亮点和有关情况。

部署七大行动提振消费

“中央经济工作会议、政府工作报告都把‘大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求’列为今年各项重点任务之首，并明确提出实施提振消费专项行动。”李春临谈道。

当被记者问及《方案》的新亮点时，李春临表示，此前的消费政策大多从供给侧入手，强调以供给引领创造需求。这次《方案》在需求侧加大政策力度，着力促进居民增收减负。

李春临介绍，《方案》按照以增收减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿的政策思路，部署了七大行动。其中包括需求端的城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动，供给端的服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动，以及外部环境端的消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动等。

“在《方案》起草过程中，我们坚持把提振消费同惠民生相结合。”李春临举例说，针对老年人，《方案》提出支持地方试点探索多层建筑加装电梯和发展老年助餐服务；针对年轻朋友，特别是“Z世代”，《方案》提出支持旅游景区景点、文博单位拓展服务项目、合理延长经营时间，让大家看演出、看展览、听演唱会、出门旅行有更好的体验。

以旧换新从四方面“扩围”

加大消费品以旧换新支持力度，是《方案》提出的重要举措之一。2025年消费品以旧换新政策还将“扩围”。

商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，“扩围”主要体现在四个方面：一是增加手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品的购新补贴政策；二是将汽车报废更新旧车范围扩大到符合条件的国四排放标准燃油乘用车，以及2018年年底前登记注册的新能源乘用车；三是将家电以旧换新产品从“8+N”增加到“12+N”，也就是增加了净水器、洗碗机、电饭煲和微波炉，同时地方可以结合自己实际增加品类；四是在对家装厨卫“焕新”所用的物品和材料继续给予补贴的同时，鼓励地方探索以装修合同为依据开展补贴。

“在各方努力下，今年前两个月，全国新能源乘用车零售约134万辆，家电一级能效产品销售额241亿元，同比分别增长26%和36%；6000元以下手机市场销量约3300万台，销售额约860亿元，周均销量、销售额分别较补贴前一周增长19%、29%，以旧换新开局良好。”李春临表示。

（科技日报北京3月17日电）