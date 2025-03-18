直播预告：口腔健康与心理健康会相互影响吗？

口腔健康说起来很简单，但是您可千万别小看了口腔问题。全身健康都与口腔健康息息相关，口腔健康甚至影响到我们正常的社交和心理健康，因此不容忽视。

3月20日是世界口腔健康日。今年的主题是“口腔健康 身心健康”。我们需要从科学的角度去认识和解决口腔问题，做好口腔护理，追求健康体魄，从而提升生命质量。

3月19日10：00，中华口腔医学会继续教育部主任、北京大学口腔医院主任医师谭建国将做客人民好医生客户端直播间，就口腔健康与心理健康相关话题进行分享，敬请关注。

专家简介：

谭建国，中华口腔医学会继续教育部主任，北京大学口腔医院口腔修复科主任医师。主要研究方向：固定修复的生物力学研究、牙本质粘结的研究、牙齿的美学修复研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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