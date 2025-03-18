逆转肝部疾病 守护肝脏健康（服务窗·爱肝日特别策划）

3月18日是全国爱肝日，今年的主题是“中西医结合，逆转肝硬化”。肝脏是人体中最大的实质性器官，承担着代谢、解毒、储存能量等多重功能，对维持生命活动至关重要。脂肪肝、肝硬化等常见的肝部慢性病可以逆转吗？在日常生活中我们又该如何养护肝脏……针对大家普遍关注的问题，记者进行了采访。

——编 者

科学管理身体，脂肪肝可以逆转

本报记者 王 者

脂肪肝已经成为全球范围内常见的慢性肝病之一，与不良的饮食生活习惯密切相关。然而，很多患者在对脂肪肝的认识上仍存在误区，这些误区不利于病情的控制，还可能加重肝脏的负担。实际上，通过科学管理，脂肪肝可以逆转。

“现在，一提脂肪肝，不少人就想到肥胖。”山东第一医科大学附属省立医院消化科主任医师朱强说，“这是一个严重的误区。其实脂肪肝和一个人的体重没有直接关系，瘦的人也会得脂肪肝。”

去年，朱强接诊一名瘦弱的脂肪肝患者，患者年过花甲，体重不到60公斤。患者担心患高血脂、高血压等慢性疾病，饮食长期以素食为主，导致营养不均衡，人体脂蛋白含量下降，脂肪代谢紊乱，堆积在肝脏形成脂肪肝。就诊后，该患者按照朱强给出的建议调整饮食，增加蛋白质摄入，并配合散步等体育锻炼，脂肪肝逐渐好转，最终实现逆转。

“经常有患者认为脂肪肝不痛不痒就不用管。”朱强说，事实上肝组织是没有痛觉神经的实质性器官，只有肝脏包膜有痛觉神经，等到出现肝区隐痛等症状，往往已发展到肝炎阶段。

肝脏堪称人体的“化工厂”，负责葡萄糖、脂肪、蛋白质等物质的代谢。脂肪肝不仅是肝脏多种病变的开端，更是糖尿病、心血管疾病等代谢相关疾病的危险信号。

“如今，影像学诊断发现脂肪肝，和（或）肝活检显示超过5%的肝细胞大泡性脂肪变性，即可诊断为脂肪肝。”朱强介绍，它是由易感基因、表观遗传、饮食和生活方式等多因素共同作用引发的疾病。在我国最新治疗指南中，脂肪肝已更名为代谢相关脂肪性肝病（MAFLD），肥胖、酒精、糖尿病、药物、妊娠等都是常见病因。

临床上，脂肪肝分为轻度、中度和重度：肝细胞脂肪变性比例在5%—32%，为轻度脂肪肝；肝细胞脂肪变性比例在33%—65%，为中度脂肪肝；肝细胞脂肪变性比例在66%以上，为重度脂肪肝。

“另外，对于脂肪肝的控制也存在‘不吃肉就能逆转脂肪肝’‘保肝药可替代生活方式’等误区。”朱强说，减少吃肉，但进食高热量、高脂肪食物同样会加重脂肪肝。目前，针对脂肪肝尚无特效保肝药物，盲目服用保健品还可能加重肝脏代谢负担。

脂肪肝是身体发出的代谢警报，轻度和中度患者从饮食、运动、代谢3个层面管理身体健康，可以实现脂肪肝的逆转。

“在饮食调控方面，脂肪肝患者限制超加工食品、高饱和脂肪食物等高热量食物摄入，增加蔬菜、全谷类等高纤维素及富含不饱和脂肪酸食物的摄入，即便不增加运动，也能改善多项指标。”朱强介绍，对于脂肪肝合并超重的成年人，减轻体重目标为：持续减少≥5%以减少肝脏脂肪，减少7%—10%改善肝脏炎症，减少≥10%改善纤维化。

“在运动处方上，建议脂肪肝成年人根据个人喜好和能力锻炼，最好每周进行150分钟以上的中等强度体育锻炼或75分钟以上的高强度体育锻炼。”朱强说，一项临床研究表明，每周3次，每次90分钟，为期3个月的有氧运动方案，可减少肝脏脂肪变性，降低心血管疾病风险。

对于重度脂肪肝人群，朱强表示，这部分患者需要在饮食、运动的基础上，加上药物控制，通过综合调控血压、血脂、血糖，逐步实现逆转。

中西医协同治疗，提升肝硬化逆转率

本报记者 张丹华

肝硬化曾被视为一种不可逆的慢性疾病，但随着中西医结合治疗的不断发展，这一传统观念正在被打破。

“5年前，陈先生（化名）来到我们科时，已处于肝硬化失代偿期，腹胀、乏力、黄疸等症状十分严重。”空军军医大学唐都医院传染病科主任康文说。陈先生是一名52岁的乙肝肝硬化患者，由于长期忽视病情，肝脏功能严重受损，肝脏弹性值高达18kPa（正常值小于7.3kPa）。面对这样的病情，康文为他制定了个性化的中西医结合治疗方案：西药抗病毒控制乙肝病毒复制，同时辅以中成药活血化瘀。经过几年的规范治疗，陈先生的肝功能恢复正常，腹水完全消退，肝脏弹性值也逐渐降至8kPa，生活质量显著提升。“肝硬化真的可以逆转！”陈先生感慨地说。“这个病例说明中西医结合治疗肝硬化具备一定可行性。”康文介绍。

肝硬化根据肝功能损害程度，可以分为代偿期和失代偿期。肝硬化代偿期指的是肝脏虽然已硬化，但凭借自身剩余功能，仍然可以承担身体的机能需求。通常肝硬化起病隐匿，大多数患者在代偿期阶段无明显自觉症状，未引起重视。当肝脏炎症持续存在，肝硬化病情继续发展，肝功能逐渐减退，超出其代偿能力，便会伴随出现一系列的症状和体征，如食管胃底静脉曲张出血、腹水、肝性脑病、肝肾综合征和自发性细菌性腹膜炎等，这时称为肝硬化的失代偿。一旦肝硬化患者发生失代偿，不但其生活质量明显降低，其生存率和生存时间亦将明显缩短。

肝硬化失代偿期可以恢复到代偿期吗？

康文说，部分肝硬化失代偿期患者通过病因治疗和对症治疗，可以恢复到代偿期，称之为肝硬化再代偿。但是，由于肝硬化早期缺乏症状，多数患者在代偿阶段也未能及时发现，一旦就诊已经到了失代偿期。此时很多患者肝脏病理改变已再难完全逆转。因此只有早期发现，及时诊断，规范治疗，才有可能恢复到代偿期。

“中西医结合的协同效应在于西医精准诊断控制病情，中医通过活血化瘀、健脾利湿、疏肝解郁等方法整体调理。”康文介绍，既往临床研究显示，中西医联合“双抗治疗”——抗病毒加抗纤维化治疗有助于肝硬化逆转率提升。乙肝患者通过长期服用抗病毒药物，将病毒载量控制在检测下限，改善肝功能；复方中药可改善肝脏微循环，抑制肝星状细胞活化，减少胶原沉积，抑制纤维化进展。

康文表示，脂肪肝也并非“良性病变”，也可发展为肝纤维化，最终导致肝硬化甚至肝癌。逆转脂肪肝、肝硬化的关键在于早诊早治，早期肝纤维化可通过生活方式调整联合药物治疗逆转。公众应树立“治未病”理念，乙肝、丙肝患者需每年进行肝功能、病毒载量、肝弹性及肝脏超声检测，避免高脂饮食和滥用药物。

春季养生以养护肝脏为首要任务

本报记者 施 钰

春季是养护肝脏的“黄金时期”。福建中医药大学附属人民医院消化科副主任医师赖金枚介绍，在中医理论中，肝为阴中之阳，通于春气，肝脏的功能在春季时尤为活跃，因此春季养生也以养护肝脏为首要任务。

那么，在日常生活中，我们应该如何养护肝脏呢？

赖金枚建议，首先要做到起居有常，子时和丑时（晚上11点至凌晨3点）是肝脏进行解毒的高峰时间，也是人最重要的睡眠时间。“人动则血运于诸经，人静则血归于肝脏。”养肝的最好方式就是休息。肝脏储藏着丰富的血液，有保护视力的作用，长期用眼，尤其是熬夜玩手机，也会导致肝血不足，应避免熬夜以及长时间玩手机、用电脑、看书等行为。此外，也要避免酗酒、抽烟等不良生活习惯。

调节情绪也很重要。在中医特色的七情疗法中，五脏对应五志，不同情绪反应会影响五脏。“肝在志为怒”，所谓“怒伤肝”，即长期精神抑郁或暴怒会导致肝气郁结，容易出现胃痛、胃胀、月经不调、乳腺增生、脂肪肝等病症。情绪不舒畅时应寻找良好的途径宣泄，比如与朋友诉说，或听听舒缓平和的音乐，这也是中医“五音疗疾”的体现。

要保护肝脏功能，还可以通过食补、穴位按摩、适当运动等方式改善身体状态。

在日常饮食方面，赖金枚说，结合中医理论，“五色入五脏”“色味当五藏”“肝主青”，大家平时可多吃绿豆、菠菜、芹菜、青瓜、西蓝花等以疏肝养血、滋阴润燥，吃石榴、酸梅、山楂等酸味食物以保肝敛肝，还可饮菊花、玫瑰花、绞股蓝等花茶以疏肝理气。

赖金枚建议，平时大家还可以按摩一下太冲穴。太冲是足厥阴肝经的原穴，位于足背，第一、二跖骨间，跖骨结合部前方凹陷处。该穴位具有疏肝利胆、熄风宁神、通经活络的作用。通过按摩该穴位可缓解头痛、眩晕、郁证、胁痛、腹胀、呃逆、月经不调等。

在补充营养方面也需注意适度。福建医科大学附属第一医院肝内科主任医师朱月永介绍，膳食补充剂等保健品或其他“补药”，可能导致肝功能损伤，不可滥用。

此外，目前不少疾病的发生与体重超标有关。体重超标人群往往伴随着血糖、血脂指标异常，易导致心脑疾病，也可导致肝脏损伤。因此，平时要做好体重管理，少食高脂、高糖、高热量食物。同时应多运动，如游泳、跑步、跳绳等有氧运动，以及举哑铃等抗阻运动。“在中医理论内，关节、肌腱、韧带等均为肝所主。长期久坐久卧，容易导致关节、肌腱、韧带处于僵硬状态，进而导致肝失疏泄和肝失条达。”赖金枚说。

“肝脏功能强大，但其内部缺乏痛觉神经，一定要定期体检、关注肝脏健康状况。”朱月永表示，已经患有慢性肝病的人群，应当定期随访，不随意停药；同时，重视病毒性肝炎的疫苗接种与日常防护，积极预防相关传染性疾病。

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 14 版）