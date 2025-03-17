我国已有2600余家二级以上中医医院设有妇科

新华社北京3月17日电（记者田晓航）中医药在治疗女性疾病和维护女性健康方面具有特色优势。记者从国家中医药管理局17日举行的新闻发布会获悉，国家中医药局积极发挥中医妇科特色优势服务女性健康，加强中医医院妇科建设，目前已有2600余家二级以上中医医院设置了妇科，能够提供妇科中医药服务。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长欧阳波介绍，国家中医药局与国家卫生健康委共同推动妇幼保健机构中医药服务能力建设，1300余家二级以上妇幼保健院设置了中医临床科室，普遍开展中医妇科服务；国家中医药局在注重发挥中医药全方位、全生命周期保障女性健康作用的同时，持续加强中医妇科领域科研支撑和人才培养，提高临床疗效。

“下一步，我们将持续加强中医医院妇科、综合医院和妇幼保健院中医药科室建设，推广运用中医药适宜技术和方法，提高中医药防治妇科疾病能力。”欧阳波表示，国家中医药局将加强妇科专业国家中医优势专科建设，推进妇科中医优势专科集群建设、内涵建设，提高二级、三级中医医院妇科设置比例，力争到2030年三级妇幼保健院设置中医临床科室比例达到95%。

据了解，国家中医药局将持续推动落实健康中国行动妇幼健康促进行动，深入开展妇幼中医药健康促进活动，对孕前调理和妇女孕育调养、产后康复等进行中医药干预，保护和提升生育能力，倡导产后母婴康复机构规范开展中医特色健康干预调理服务；还将推广女性常见健康问题“治未病”干预方案和适宜技术，并在重大科研攻关、重大疑难疾病中西医临床协作项目中，加大对妇女健康相关项目的支持力度。