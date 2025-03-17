国家中医药管理局：已有2600余家二级以上中医院设置妇科

发布会现场。人民网 陈子源摄

人民网北京3月17日电 （陈子源）今天，国家中医药管理局召开“中医药护佑女性健康”专题发布会，介绍中医药健康养生知识，并回答媒体提问。

会上，国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长欧阳波介绍，目前，已有2600余家二级以上中医医院设置了妇科，能够为广大女性提供妇科中医药服务。国家中医药管理局与国家卫生健康委员会共同推动妇幼保健机构中医服务能力建设，1300余家二级以上妇幼保健院设置了中医临床科室，普遍开展中医妇科服务。

欧阳波表示，将强化各级中医医院妇科建设，提高二级、三级中医医院妇科设置比例，在二级以上中医医院广泛开设妇科门诊。推动妇幼保健机构规范建设中医临床科室，进一步提高中医临床科室的设置比例和服务质量，力争到2030年三级妇幼保健院设置中医临床科室比例达到95%。

此外，欧阳波指出，目前国家中医药管理局已制定发布了女性生理周期调养、围绝经期综合征等健康问题“治未病”干预指南，广大女性朋友可以从指南中获得饮食、起居、情志、运动等方面的调养保健指导。在备孕、产后、流产后等重点环节，可以从妇幼保健机构获得适宜女性食用的药膳、养生茶饮等，以及针灸、膏方、贴敷等中医药特色健康干预服务。各级妇幼保健机构也充分利用孕妇学校等方式开展科普，全方位、全周期运用中医药为女性健康保驾护航。