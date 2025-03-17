超大型社区助餐点升级养老驿站

北京的养老服务今年将有很多新的亮点值得期待。在年初的北京两会上，政府工作报告为新一年的养老服务工作明确了“任务书”：要积极应对人口老龄化，完善养老服务体系，在“老老人”数量较多的区域新建50个养老服务中心，优化养老助餐点布局。近日，北京青年报记者前往天通苑北街道（以下简称“天北街道”）探访，作为典型的大型居住社区，这里人口密集，养老服务需求旺盛。社区通过一个又一个小而精的养老助餐点，将丰富的养老服务延伸到社区的末梢，逐渐探索出一条超大型社区养老服务供给的特色化样本。

·样本·

助餐点升级成为老人幸福驿站

上午10点40分，天北街道北苑二区的养老助餐点飘出了阵阵饭菜香，38份餐食分装在三个大大的橘黄色保温箱里准时送达。保温箱里氤氲着热气儿，今天的午餐菜色不赖，有海带土豆炖排骨、银芽炒肉丝、蒜蓉油菜、炒咸菜丝，主食是红豆饭和蒸红薯，配一份虫草花冬瓜汤，清真餐则是将两个主菜换成了红烧鳕鱼、牛肉青蒜豆腐。荤素搭配、营养均衡，红红绿绿的菜品看着让人颇有食欲。

“20元一份，管饱，味道也不错，每天都变着花样，让人放心。”自从2023年3月这个助餐点启用以来，夏玉奶奶成了这里的常客。“我家老头儿最近住院了，自己一个人吃，又不想费劲做饭，提前一天就能订上，下个楼就到了，方便。”

到了饭点，订了餐的老人陆续前来取餐，这也是养老服务专员易惠敏一天内最忙碌的时刻。“阿姨您来了”“叔叔您收好卡”“这是您的清真餐”……

发餐只是易惠敏每天工作的一小部分。刚收拾好分餐所需的一应用品，北京农商银行的两位工作人员就带着便携式柜员机如约而至。因为有7名老人预约开通北京通—养老助残卡的金融功能。为了让老人少跑路，她专门对接了北京农商银行，将服务送到了助餐点。

作为助餐点最为关键的主事人，易惠敏已经将这里打造成为附近老人的“生活据点”。助餐点位于天北街道北苑二区的中心广场上，原是社区闲置的图书室，经过简单改造，不到60平方米的小屋摇身变成了老年人的幸福驿站。这里不仅提供餐饮服务，同时还提供从家政服务、助医陪诊、法律咨询、理发修脚、上门做饭、适老化改造，到聊天谈心唠家常，各类服务都能一一对接。

为基本养老服务对象上门巡视、对接资源、组织活动、聊天慰藉……易惠敏把自己戏称为“移动的养老驿站”，一头连着老年人，一头连着后方的服务资源。在她手机里，添加了近百位老人的联系方式，“正常需求咱都好说，要是遇上个头疼脑热、突发疾病的，我们24小时在线”。

平台化运营已基本实现收支平衡

事实上，在易惠敏的背后有着强大的服务体系作为支撑。易惠敏所在的企业是北京天通苑居家养老服务有限公司，是8个助餐点和中央厨房的运营方，其母公司是北京顺天通养老产业集团，这家企业又负责顺天通房地产开发集团下的养老板块，运营着整个天通苑地区的养老事业。

北京顺天通养老产业集团总经理赵国良告诉北青报记者，平台化运营是关键。抓住养老助餐这个主线业务，依托助餐点提供助浴、助洁、助医、助行、普法、健康教育等一系列服务，精准对接供需。“小小助餐点好比一个枢纽，其中链接了丰富的为老服务资源，包括家政、律所、旅行社、家装等等，20多个深度合作伙伴可满足辖区老年人的多样化需求，为老年人打造一站式养老服务，推动养老‘不离家、不离街、不离亲’。”

如何选择合作伙伴？赵国良表示：“资质是首位，同时考虑企业在业内的信誉、口碑、影响力、服务质量，一旦出现不诚信、不合规行为，通过合同约束让他出局。我们也不会选择急功近利的伙伴，养老挣不了快钱，因为这是一项长远的爱心事业，不可能一蹴而就。”

如今，经过持续运营，该企业在天北街道布局的养老机构、驿站、助餐点等多条线业务中，已基本实现了收支平衡。未来的利益增长点在哪里？赵国良表示：“关键要靠口碑积累、做好服务，才能增加销量，助餐点搭载的其他业务也会产生消费订单，我们作为平台也能从服务商手中获得分成。口碑越好，服务量也就越大，从而让老年人获利、企业经营可持续、也能为政府分忧，实现多赢。”

类似助餐点已经发展到7家

翻开天北街道养老服务点位图，类似于北苑二区的助餐点还有7个。依托这些助餐点，每天有400多份餐食从中央厨房送达各个社区，化解老人的吃饭难题。

据了解，天北街道共有19个社区（村），2020年第七次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口达到30292人，占比21.2%，老龄化程度较高，养老需求也很旺盛。据天北街道办事处副主任朱飞介绍，2023年初，街道对辖区3000余名老年人做了需求调研，其中有助餐需求的老年人占比72.75%，排在全部需求的首位。为解决老年人的急难愁盼，街道很快召开养老助餐部署会，并先后在西二东、北二西、中二、中三等社区通过改造物业闲置资源、放置集装箱等方式建起了养老助餐点。与此同时，每个助餐点都建立了“养老助餐群”，老人们可通过现场、电话、微信群等方式进行订餐、咨询、提出意见或建议。

助餐点的选址颇有考究。

朱飞介绍，这些助餐点大部分分布在居民活动频繁的社区广场，大多是利用社区闲置空间改造而来，目的就是为了让居民就近就便获取服务。同时，为了保证助餐点不能扰民，在征得附近居民同意后，选址尽量保证脚程在10分钟以内的地方。据统计，去年全年昌平区老年餐服务人次大约为17万人次，而天北街道就有6万多人次，服务占比超三分之一。

实际上，老年人的需求不只是助餐。“地方有了，还得想办法丰富它的功能，将有限的资源得到最大化的利用。让专业的人做专业的事，我们又找到北京顺天通养老产业集团，将原先他们承接的驿站功能嫁接到助餐点，通过布局养老专员，将助餐点打造成一个个微平台，全方位满足老人需求，通过这些‘点’带起整个养老服务的‘面’。”

“助餐点好比为老服务的毛细血管，直接延伸到居民家门口，而像易惠敏这样的养老服务专员，就好比一根根神经末梢，直接触达每一位老年人，源源不断地输送各类养老服务资源。”朱飞这样形容。

·对话·

从被动落地政策到主动搭建平台

对话人：天通苑北街道办事处副主任朱飞

北青报：天北街道养老设施如何因地制宜？

朱飞：通过引入专业养老机构、完善社区助餐网络、拓展养老服务场景三大举措，我们构建起了“1（机构）+3（驿站）+8（助餐点）”养老服务体系，因地制宜探索社区嵌入式养老服务模式。

在机构养老方面，天通苑地区拥有三家养老院，分别是兜底保障型的天通苑北街道养老照料中心，主要服务高龄、失能失智的特殊老年人，普惠型的天通大爱颐养中心，以及高端型的天通苑国际养老机构，可以满足不同层次的养老服务需求。其次，在社区养老服务方面，辖区内有三家社区养老服务驿站，可以提供医养结合、文化娱乐等六大类养老服务；再往下就是分布在社区里的8个助餐点以及配套的中央厨房，将丰富的为老服务送到了居民家门口。通过不同层级的服务体系，能够基本覆盖全街道3万多60岁及以上的老年人需求。

北青报：在这一模式中，政府扮演怎样的角色？

朱飞：我们的思路是“政府搭台、企业唱戏”，把运营的事情交给市场。首先，要选择靠谱的合作伙伴。在1999年，顺天通房地产开发集团就承接了天通苑的开发工作，旗下子公司北京顺天通养老集团专门从事养老服务已有十多年，资质过硬，在辖区内也积累了一定的经验和口碑，又扎根社区、熟悉社区情况，这是我们选择合作伙伴时的考量。

其次，尽可能给予优惠和支持，帮助企业减轻负担，比如助餐点的场地基本是闲置空间，养老服务驿站的租金由街道承担，可以节省场地成本；每出一份老年餐，财政会给企业补贴3元钱。

此外，监管是关键。我们会不定期抽查企业服务情况，公司内部也会形成自我监管的闭环，包括他们在选择第三方合作伙伴的时候也要把关、回访，对于服务不达标的、不合规的建立了退出机制。

北青报：跟以前相比，现在开展养老工作的思路有何不同？

朱飞：以前干养老工作，更多是“被动地落实政策”，比如发发补贴，如今老年人服务需求多了、要求也高了，需要我们转变思路去主动创新设计。虽然目前北京市正在开展区域养老服务中心建设，考虑到街道实际情况，暂无适宜的单体建筑去全部包罗所有养老功能，但通过当前分散布局的服务网络，兜起了老年人的基本服务需求，形成了“资源集约化、服务精准化、运营可持续”的养老服务新路径。我们的角色也从“政策贯彻者”“管理者”转向“平台搭建者”，去激发市场活力，形成区域养老服务供给的良性循环。

·回应·

鼓励基层结合实际探索多元供给体系

近两年，本市正持续开展区域养老服务中心建设，加密养老服务供给。2023年12月，北京市印发《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》及居家养老服务网络建设、养老助餐服务发展、失能失智老年人照护服务等“1+N”系列政策，首次提出街道（乡镇）区域养老服务中心这一概念，这是街道（乡镇）层面的养老服务综合体，可以统筹调动辖区各类养老服务资源，具备集中养老、养老助餐、老年学堂、康养娱乐、心理咨询等基础服务功能以及志愿服务、疾病筛查、公益宣传等拓展服务功能，可为老年人提供就近就便的普惠养老服务。

市民政局相关负责人表示，按照规划，每个街道（乡镇）原则上至少建设1个养老服务中心。常住老年人口超过1万人或15分钟服务半径无法覆盖的可视情增设，街道（乡镇）面积较小的可与属地毗邻街道（乡镇）共同设置。每个区域养老服务中心建筑面积原则上不少于2000平方米。服务设施可以是一处，也可以是相邻的多处毗邻联合设置。

关于上述天北街道的多层次供给模式，市民政局相关负责人表示：“在坚持以老年人为中心、突出‘需求导向’的前期下，我们鼓励各区、各街道/乡镇、各社区/村结合本地实际，积极探索创新，整合为老服务资源，构建多元供给体系，为居家老年人提供就近就便的养老服务。”

此外，北青报记者还从昌平区民政局了解到，该区瞄准提升为老服务持续发力。例如，已为居住在昌平区范围内具有北京市户籍且60周岁以上的，特困分散供养、低保、低收入家庭中经评估为失能、部分失能的老年人，建成家庭养老床位854张，累计为1752人开展居家养老上门服务。去年，全区新建10家养老服务驿站，超额完成年度建设任务，下一步将继续织补居家养老服务设施的空白点，新增养老服务驿站3家。在养老助餐方面，去年新建65家老年餐桌，完成年度工作任务的162.5%，今年继续梳理老年餐桌建设空白点位，积极引导社会餐饮企业参与养老助餐服务，将新建助餐点40个。养老服务补贴津贴发放、失能老年人评估、居家适老化改造、特殊困难老年人探访关爱服务等工作也将继续进行，不断增强老年人的幸福感和获得感。