“奔县游”火热，63.8%受访者今年打算来场“奔县”之旅

“奔县游”持续火热，一些“宝藏”县城不断“出圈”，成为不少人心中的必打卡目的地。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）发布的一项有1337名受访者参与的调查显示，63.8%的受访者今年打算来场“奔县”之旅。

“去年我打卡了重庆市彭水苗族土家族自治县和贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市。因为我很喜欢电影，而这两个地方是我喜欢的导演拍摄短片、电影的取景地，我很想实地看看片子中的场景。”重庆的杨韫韬对这两次“奔县”之旅印象深刻，今年清明节假期，她打算到重庆的巫山县和奉节县游玩，看看三峡的景色。“路程时间是我比较看重的，最好坐高铁两三个小时能到，游玩起来不至于太累。”

安徽的95后赵林蓉对县城旅游格外青睐，省内的歙县、凤阳县、泾县都曾留下她打卡的足迹。“印象比较深的是泾县，当地在端午节假期会举办龙舟比赛，在桃花潭边，当地人很骄傲地跟我说，这是他们那儿的传统习俗，不论人在哪儿，多有出息，都得回去划龙舟。这种对传统习俗的热爱很吸引我。”

赵林蓉打算找个合适的时间去一趟宣城市绩溪县，她感觉当地把传统习俗保护得很好，比如舞犭回、放飏灯等，大宴也很有意思。

调查显示，选择“奔县”目的地，自然风光（50.3%）和交通便利度（50.2%）是受访者看重的方面。另外，44.7%的受访者关注特色美食，43.4%的受访者关注人文历史，37.6%的受访者考虑路程远近，37.3%的受访者在意人流量大小。其他还有：酒店价格（32.2%），观光季节（28.5%），非遗等文化活动（25.0%），服务接待水平（21.2%），安全因素（18.4%），网络口碑（17.8%）。

00后张特大学毕业后到了浙江省温州市苍南县工作，对于那里的生活，她总体满意，工作稳定，环境也不错。“苍南是座有山有海的小城，比如玉苍山、168黄金海岸线，都是值得游玩的地方。闲暇时去爬爬山，看看大海，很喜欢这种在大自然中内心宁静的感觉。”

赵林蓉感觉，现在很多旅游城市很发达，游玩项目都差不多，比如夜市上都有铁板鱿鱼、炸年糕，缺少特色，而有些县城恰恰是因为没有那么发达，保留了一些传统特色，基础设施也相对比较完善，反而会吸引一些追求差异化的人前去游玩。

“希望县城在保护好当地传统文化的同时，能与时俱进，挖掘出符合现代审美，满足游客游玩需求的项目，让游客沉浸式感受游玩的乐趣。”赵林蓉希望，县城的旅游服务能更加完善，提升游客的游玩体验，吸引更多人前来打卡参观。

张特觉得，县城想要吸引年轻人愿意来、留得住，还得在就业机会上多下功夫，让年轻人有更多选择。“如果能有一些‘真金白银’的人才引进政策，对年轻人会更有吸引力。”

把县城的“流量”变成“留量”，54.3%的受访者建议承接产业转移，提供更多就业机会，53.2%的受访者期待挖掘当地文化资源，打造特色文旅项目，49.7%的受访者希望降低创业成本，提供政策优惠，45.3%的受访者建议持续改善教育医疗等公共服务。

其他还有：完善交通、物流等基础设施建设（44.8%），打造丰富的消费场景，满足多元消费需求（42.0%），注重生态保护，营造优美的自然环境（35.0%），做好城乡融合发展中转站，带动农业农村现代化（25.6%）。

受访者中，00后占14.0%，95后占16.5%，90后占37.5%，85后占20.0%，80后占10.2%，其他占1.8%。一线城市的占31.1%，二线城市的占36.4%，三四线城市的占23.7%，县城的占7.0%，农村的占1.8%。