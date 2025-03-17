信息化提升基层中医药服务能力

要进一步加强信息化建设，优化基层中医药健康信息平台，利用大数据、人工智能等技术，助力基层医务人员精准高效开展中医诊疗服务。

提升基层中医药服务能力是推动中医药行业高质量发展的重要抓手。在国家一系列政策支持下，近年来，基层中医药服务在技术创新、信息融合、智能化转型等多个方面取得显著进展。

目前，我国中医馆数量从2015年的3000余个增加至4.2万个，基层中医药服务覆盖面持续扩展，服务能力不断提升，实现了“从无到有”的突破，走上了“从有到优”的发展道路。

信息化时代，行业面临新的机遇和挑战。伴随着新一代信息技术发展应用、网络和数据安全要求不断提高，中医药行业信息与数字化建设内涵不断变化、丰富。为助力基层中医药服务能力提升，行业需进一步加强信息化建设，优化基层中医药健康信息平台，利用大数据、人工智能等技术，为基层中医药医务人员提供辅助诊断、知识查询等服务，助力基层医务人员精准高效开展中医诊疗服务。

2024年12月，国家中医药管理局印发《中医医院信息与数字化建设规范（2024版）》，进一步加强和规范中医医院信息化建设，提升中医医院信息化与数字化水平。中医药行业应以高质量发展为导向，以业务应用为核心，以数据资源为关键要素，充分运用新一代信息技术，统筹发展和安全，重塑管理与服务模式，持续推动医院业务与信息技术深度融合，构建中医药特色鲜明、服务管理规范、系统安全高效、信息互通共享的智慧中医医院。

基层中医药服务向智能化转型，需要新方法支撑。近日，各地多家中医院宣布实现深度求索（DeepSeek）本地化部署，不仅为临床诊疗带来更多改变，还展示了中医药行业与现代科技融合的更多可能。借助DeepSeek本地化部署，患者只需通过手机或电脑即可进行个性化中医医疗咨询，为基层中医药远程医疗随访服务开辟了新路径。

中医药数字化建设进一步深化，要依靠技术创新。未来，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，在中医药领域的应用将更加广泛，进一步推动中医药现代化和国际化发展。与此同时，随着中医药标准化建设持续推进，将有更多中医药标准被制定和推广，从而提高中医药的科学性和规范性。因此，相关部门和中医药行业上下应努力把更多的精力、人力、物力、财力投向基层，把更好的人才、技术、管理、机制引向基层，实现工作重心下移、资源下沉，使中医药成为在基层守护群众健康的重要力量。