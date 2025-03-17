确保就业政策组合拳见实效

就业是民生之本，一头连着万家灯火，一头系着经济大局，再怎么重视都不为过。今年的《政府工作报告》提出，更大力度稳定和扩大就业。

过去一年，我国稳就业成效可圈可点。全国城镇新增就业1256万人，脱贫人口务工规模超过3300万人，城镇调查失业率均值为5.1%，同比下降0.1个百分点。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，14亿多人口的大国能保持就业稳定，非常不容易。沉甸甸的实绩，彰显中国经济强大韧性，提振发展信心。

不过，还不能掉以轻心。一方面，就业总量压力依然存在。2025届高校毕业生规模再创新高，预计达1222万人，千方百计扩大就业容量势在必行。另一方面，结构性就业矛盾不断凸显。有人找不到合适的工作，也有一些岗位招不到合适的人，比如，家政服务、养老护理等服务人员比较缺乏。

直面难点、关切点，立足新变化、新趋势，《政府工作报告》打出政策“组合拳”。稳定存量，“支持劳动密集型产业吸纳和稳定就业”；拓展增量，“统筹好新技术应用和岗位转换，创造新的就业机会”；提升质量，“开展大规模职业技能提升培训行动”。一系列措施将有效激发就业新活力。

就业问题，说到底是发展问题。GDP每增长1个百分点，就能创造200多万个就业岗位。经济“蛋糕”做大了，经营主体活跃了，就业自然更稳定。这就需要完善就业优先政策，加大各类资金资源统筹支持力度，以产业带动就业，挖掘新的就业增长点。比如，天津今年将聚焦企业稳岗扩岗、重点群体帮扶、创业扶持等关键领域，推出9个专项计划，护航高质量充分就业。

重点群体是就业的基本盘，稳住重点群体，就牵住了就业的“牛鼻子”。针对高校毕业生、退役军人、农民工等群体，《政府工作报告》提出“优化就业创业服务，拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道，做好退役军人安置和就业服务，促进脱贫人口、农民工就业，强化大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体帮扶”。

近年来，从拓展就业岗位到发放生活补贴，再到降低青年人才落户门槛、提供阶段性的免费住宿，各地推出了一系列支持就业的政策举措。比如，在河南省许昌市，人力资源市场举办了“冲刺开门红”专场招聘活动，助力高校毕业生就业；在重庆市九龙坡区，人社部门创新打造“就近帮”数字就业平台，广泛收录用工及求职需求。这些多元化、个性化的就业服务，精准对接人才需求、打通就业创业堵点，对促进高质量充分就业具有重要意义。

就业稳则人心安，就业稳则信心足。应该看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，这为稳定和扩大就业提供了良好的基础。多方合力、齐心协力，一定能办好就业这个民生头等大事。