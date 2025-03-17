水中有氧运动为何是“减肥利器”

当“体重管理”“国家不允许你胖”成为热词，你有没有想过，泳池的水流里其实藏着对抗肥胖的秘密武器？而且不一定是游泳——最新研究证实，持续10周的水中有氧运动，不仅能让你像美人鱼般灵动，还能悄悄偷走腰间多余脂肪。令人惊喜的是，这项运动非常适合超重妇女或45岁以上人士。

我们正身处一场全球性的体重危机漩涡中。本月《柳叶刀》刊发的研究显示，若现行趋势持续，2050年全球将有超半数（38亿）成年人和1/3（7.46亿）儿童面临体重超标困扰——相当于数十亿个“行走的沙发”在地球上蹒跚。遗憾的是，传统健身房的高冲击运动对膝盖有很大磨损，让无数想要减肥的人望而却步。

但水温恒定、浮力柔和的游泳池，却仿佛是大自然专门为肥胖人群设计的康复中心。当一位体重90公斤的女性首次进入“水中健身房”时，她会惊讶地发现，自己居然能在水里完成深蹲！这绝非偶然，水的密度是空气的近800倍，当你泡进水里时，会感觉比在空气中轻盈得多，就像给关节卸下了千斤顶，让“胖友”们既能尽情燃烧脂肪，又不用担心关节罢工。

现在，科学家筛选出10项临床试验，追踪了286位BMI≥30的“重量级”参与者，试验场所包括马来西亚、巴西、印度、美国和荷兰，进而发现了一个令人振奋的结论：持续10周以上的水中有氧运动，能让平均体重下降3公斤，腰围缩减3厘米。

想要体验这种神奇效果？记住这3个黄金法则：每周至少2—3次，每次60分钟，至少坚持6—12周。可以尝试水中尊巴舞、水中瑜伽、水中慢跑等多样化训练。

科学家也同时给“水中健身房”泼了点冷水：目前的研究干预期仍然较短，研究也仅涵盖了英语国家，但关于体重和腰围的研究显示为“中等确定性证据”，可证明水中有氧运动的有效性。

也许不久的将来，水中有氧运动将成为亿人追捧的“液态健身”形式，在这片蔚蓝领域里，每个人都能找到属于自己的轻盈密码。