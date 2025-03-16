“3·15绽放小蓝花”助力基层营养健康建设

为响应国家关于深化养老服务改革发展的意见，积极应对人口老龄化，推动银发经济发展，提高基层营养指导能力，结合3·15消费者权益保护日，在国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司指导下，中国营养保健食品协会于3月14日走进北京北控城市发展集团旗下北控恒颐复建之家，组织开展主题为“绽放小蓝花，助力基层营养健康建设”的科普宣传讲座。

活动由中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋主持，市场监管总局特殊食品司、新闻宣传司代表，北京北控城市发展集团有限公司党委书记、董事长董蓟伟，北控健康产业投资管理有限公司副总经理岳骏飞等参加了活动。

活动现场图（主办方供图）

此外，在活动中，河北省人民医院外科营养主任医师张晓伟用生动活泼的语言讲述了特医食品在促进老年人身心健康方面的重要意义和作用。北控恒颐复建之家的居住老人及来自附近社区的居民参加了讲座。

据悉，2023年以来，中国营养保健食品协会开展了系列小蓝花科普活动，宣传特医食品科学使用，引导特医食品企业规范生产标识产品，促进行业健康发展。特医食品不仅为疾病患者、术后康复人群以及特殊营养需求群体提供了科学精准的营养支持，也为我国健康产业的发展注入了新的动力。