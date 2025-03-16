重庆大学发布“智慧医疗大脑”和“未来AI医院”建设方案

中新网重庆3月16日电 记者15日从重庆大学医工融合创新大会上获悉，该校发布的“智慧医疗大脑”和“未来AI医院”建设方案，描绘了AI技术推动医疗模式变革的未来画面。

据介绍，在未来的AI社区医疗仓里，为患者进行的医疗服务将转变为健康服务。AI医生通过数字扫描+AI辅助诊断，借助多模态数据融合技术，可为患者进行精准病理分析。AI病房由护理机器人、智能病床、生命感知系统所构成，可实现全时段无人智慧管护。在AI手术室里，未来将由手术机器人、生命感知与支撑系统所构成，可实现全智能化操作与实时监控预警。

重庆大学医学院教授王亚洲介绍，传统医疗模式在长期实践中为人类健康作出了重要贡献，但随着社会发展和医学技术的进步，其面临的挑战也日益凸显。比如，当前“基层医院门可罗雀、大医院人满为患”的现象依然非常突出，高质量医疗服务需求与医疗资源分布和服务能力不均衡之间的矛盾还未解决。在民众的意识里，也总是等到出现疾病才去看医生，而非以健康为中心进行自我提前预防。

而“智慧医疗大脑”是一个大模型群，将发挥由智慧问诊、智慧检验、智慧病理、智慧影像功能模块组成的AI医生，以及AI社区医疗仓、AI药房、AI手术室、AI病房和AI健康等融合智能分体的功能。

王亚洲表示，未来，市民可以不去医院，通过在家里使用智慧穿戴设备，便能测出数据随时反馈到社区，由AI医生在线上形成诊疗意见，护航民众健康。

此外，重庆大学智慧病理诊断中心也正式揭牌。作为未来全新AI医院的构成部分之一，该智慧病理诊断中心将在今年内汇集重庆大学9家附属医院所有的病理数据，通过高质量的医疗数据采集，实现病理数据云端存储、全流程追溯等功能，方便医生对病理进行科学诊断，同时也为病理学学科学生的教学提供数字化便利。 (记者 周毅)