减重科开诊 医生帮你避开减肥误区

白岩松：何为超重？最简单的办法就是用您的体重除以身高的平方，成年人只要大于等于24，就迈入了超重的门槛。举个例子，一米七的成年人，体重超过70公斤就已经超重了。近年来，一些医院开办起了减重科，专业的事交给专业的大夫来做。那么，减重科又是如何帮到患者的？

本周，以北京协和医院为主的多家医院减重科开诊的消息，受到社会广泛关注。重庆医科大学附属第一医院，2007年起开设了肥胖门诊，迄今运作了18年。

重庆医科大学附属第一医院胃肠外科副主任医师 曾梦华：先到门诊来之后，我们会有专门的个案管理护士接待他，去做一个身体方面的测量，然后我们会进行问诊，把所有检查结果了解之后，我们才会给他减重方式。是单纯的饮食生活方式调整，还是需要用药物，还是需要用手术介入，都会给他一个方案。

由于患者存在较大的个体差异，在专业医生的处方里，每个人的减重方案各有不同。但在坐诊中，曾梦华还是发现，一些患者对减重存在较大误区，就医前也曾走过不少弯路。

曾梦华：第一个就是在我们病人中，身材焦虑的病人，体重完全是正常的，觉得自己现在的体重不满意，一定要降到骨感美的那种。第二个认为肥胖不是一个问题，他来看病很多可能是因为自己的爱人、父母逼着他来看病。两个极端，一个过度焦虑，一个是过度不在乎。还有就是知道自己胖了要减，但是方法不对。还有在治疗方式上存在问题，要么过度迷恋药物，迷恋于手术。这种疑惑特别多，我要花很多时间来解释。

目前大多数医院设立的减重科都有着较强的医疗力量，以重庆的这家医院为例，减重门诊由胃肠外科、内分泌科、临床营养科等多学科专家前来坐诊，遇到复杂病例时，还会集中讨论，这也使得每天的号源早早就被挂完。

来看一次病不容易，这是肥胖患者们最大的感受，但仅靠看一次病，还不足以解决全部问题，在临床中，曾梦华常遇到患者坚持不下来、跟踪随访不到位的问题。

体重需要长期管理，减重也不只能靠一日之功，而是要久久为功。

上周，由国家卫健委指导开展的“全国健康减重营”项目启动，全国11家公立医院被列入了首批健康减重营科普单位，该医院就是其中之一，它们目前的减重营由病友自愿参加，每周都会聚在一起分享心得、互相督促，医生也会参与其中，为患者进行科普和个性化指导。

在减重营里，患者们大都庆幸自己能加入医院的减重营。但对于全社会的肥胖人群而言，仅靠一家医院的力量还远远不够。

专业的器械、标准的动作，这群挥汗如雨的减重人士不是在健身房，而是在南京的一家社区医院。

患者 高先生：因为我们以前也在健身房练的，但是那种强度可能不适合我们这种有基础疾病的人，会有危险。

去大医院看病太麻烦，去健身房又不适合自己，于是减重就被耽搁了。该社区医院过去在接诊中发现，常有患者抱怨自己得不到既便捷又专业的减重指导，于是2021年也开设了有自己特色的减重科。

南京市栖霞区迈皋桥社区医院副院长 陈宝宜：我想我们跟三甲医院比较的不是技术，他们是解决疑难杂症，我们离患者比较近，我们的患者下班的时候顺路就可以到我们这边来做健身、运动。第二个，我们通过家庭医生团队做健康管理，可以长期跟踪患者。

陈宝宜：最低的收费标准是三个月397块钱，每一个患者都是制定个性化的方案，能不能用医保还要根据患者的具体情况，本身伴随着慢性病需要做一些比如甲状腺或者血糖的一些检测，那是可以走一些医保的。

由于做检查、开处方、收费等环节都要受当地卫健部门监管，所以开在社区医院的减重营颇受居民认可，每天都十分热闹。虽然该院已经有8名专业医护在减重科工作，但工作量还是与日俱增。随着各地减重科受关注度上升，如何满足广大患者需求仍值得关注。

全国政协常委 中华医学会内分泌学分会主任委员 赵家军：减肥很热，各个医院都是准备成立，或者已经成立减重科。从长期的角度来讲，还需要政策顶层设计，一个是培养更多专门人才，第二个，要完善学科设置，比如原来招的学生没有这个专业，这是体系建设的问题。(央视新闻客户端)