AI医疗拓至更广泛场景 专家呼吁保障信息安全

中新社广州3月15日电 多位医疗领域专家15日在广州表示，人工智能(AI)技术在医疗领域的应用已从影像、病理检测等领域拓展至更广泛的场景，如何在医疗中用好大模型，把医学发展推到新的高度，是行业需要高度关注和研究的话题。

以“AI大模型驱动医疗创新”为主题的论坛当日在广州举行。广东省精准医学应用学会常务副会长兼秘书长孙炳刚表示，AI在医疗中的应用已有多年积累，特别是在影像AI和病理检测方面，多家医院已实现了本地化部署。随着大模型技术的兴起，AI医疗的潜力被进一步释放。

孙炳刚指出，AI在患者服务中的应用已初见成效，未来有望通过AI实现智能导诊、预约挂号等功能，这将提升患者就医体验。此外，AI在辅助诊断和病情预测方面也展现出巨大潜力。“未来，AI有望帮助医生提前感知患者的病情进展，提供诊断和治疗建议，从而提高医疗效率。”

“AI赋予医疗的发展，主要体现在提供个性化治疗方案和提高诊断精准度。”加拿大工程院院士、华南理工大学教授杜如虚表示，AI在医疗领域的应用已取得进展，例如在牙科领域，AI牙刷能够根据个人的口腔情况提供个性化的刷牙建议；AI系统记录和整合患者的就诊信息和检查信息，为医生提供更全面的病例资料。

“以前是‘百模之战’，现在可能是‘万模之战’。”商汤医疗副总裁孙其功说，“每家医院、每家企业都有自己特色的模型，通用模型处理医疗任务，效果好不好？模型这么多，一个个接累不累？医院知识数据又多又杂，乱不乱？这都需要帮助医院实现大模型统管、统建、统调，推动医疗机构进行大模型全场景落地。”

“希望AI技术能够实现普惠医疗，让优质医疗资源覆盖更广泛的区域和人群。”孙其功说。

尽管AI医疗前景广阔，但其应用仍面临着技术、成本、法律和伦理等多方面挑战。孙炳刚指出，医院数据的隐私保护和安全性是AI医疗发展的核心问题。他强调，AI生成的诊断意见和建议目前还不能完全替代医生的专业判断，更多的是作为医生的辅助工具。

孙炳刚呼吁，AI医疗的规范化发展需要政府、高校、科研院所、专家、医疗机构等多方共同努力，明确AI在医疗中的应用范围和标准。AI医疗需要在合规的框架下健康发展。

杜如虚表示，AI系统需要处理大量的患者数据，因此数据管理的复杂性和隐私保护成为推广的难点。但随着技术的不断进步和相关问题的解决，AI在医疗领域的应用前景将更加广阔。

“医疗数据的敏感性和重要性决定了我们必须采取更加严格的信息安全措施。”数字广东网络建设有限公司信息安全部总经理张报明指出，通过建立多层次的信息安全防护体系，从数据输入到输出的全流程监控，来确保AI大模型在医疗领域应用的安全性和合规性。法律、技术和伦理的结合是保障AI医疗数据安全的关键。 (记者 蔡敏婕)