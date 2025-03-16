三亚打造“中医药+康养旅游”新名片

中新网三亚3月15日电 品尝一杯药膳茶饮“鹧鸪乌梅茶”、现场学习打一套“八段锦”、听中医讲述二十四节气顺时养生的秘诀……3月15日，正在此间举办的2025三亚中医药大会暨大健康旅游展吸引诸多民众，感受中医药文化的魅力。

三亚自然生态禀赋优越，空气质量常年位居全国前列，每年冬季，来自全国各地的游客到三亚旅居养生。2024年4月，国家中医药管理局在全国确立54地为国家中医药传承创新发展试验区，三亚市为其中之一。借此契机，三亚着力打造“中医药+康养旅游”新名片。

三亚开展中医疗养游的历史可追溯至20多年前。冬季温暖的气候和优美的自然风光吸引大量海内外游客来到三亚，在休闲度假的同时，他们希望通过中医疗养调理身心。窥探到这一市场需求，三亚市中医院率先提供中医疗养服务。

随着国际航线的开通，三亚中医疗养游吸引大批俄语地区游客。至今，俄语地区都是三亚入境游重要客源地之一。三亚市中医院也成为国内首批、海南唯一的国家中医药服务出口基地。

三亚市卫生健康委员会副主任黄丽菊说，据统计，2024年，三亚市中医药服务接待外宾7547人次，医疗收入284.55万元，分别同比增长482.33%和249.48%；2025年1月共接待外宾984人次，医疗收入106.63万元，分别同比增长14.68%和428.59%。

近日，《海南省推动康养产业发展三年行动方案(2025—2027年)》印发。海南将引导不同片区康养项目差异化集聚，促进形成东部医疗康养、南部中医药康养、中部气候和森林康养、北部社区康养、西部生态康养的总体格局，构建特色鲜明、多层次多样化的康养产业集群。三亚成为南部中医药康养产业发展重镇。

黄丽菊说，目前，三亚建立了覆盖全市14家基层医疗机构的创新中医专科联盟，辐射三亚经济圈各中医医院，现已在11家医疗机构设立13个名医专家工作室。在健康品牌规模化发展方面，三亚推广市中医院“喜松堂”健康品牌的影响力，新研发及推广产品5款，孵化“喜松堂茶语”门店4家，延伸中医药健康服务范围。

根据冬夏两季人口潮汐变化的特点，三亚还构建跨省“潮汐式”人才流动机制。2024年，三亚市中医院与四川、山东等地5家中医医疗机构建立人员互派合作关系，当年冬季，共有省外12位名医专家到三亚市坐诊，解决三亚冬季医疗资源紧缺问题。

在2025三亚中医药大会开幕致辞中，中国工程院院士张伯礼建议，三亚独特的生态环境为道地中药材的种植提供了天然的优质土壤，三亚可依托丰富的旅游资源，将中医药元素巧妙融入各类旅游线路之中，让旅游与中医药康养深度结合，开拓全新的旅游体验模式。

“中医药具有多元价值和全产业链优势，康养文旅大健康是三亚极具投资潜力的朝阳产业。”广州中医药大学党委书记陈文锋表示，该校将参与建设三亚崖州湾科技城等医教研产创新平台，围绕中药制剂、新药研制、大健康产品开发等方面，推动三亚在科研创新、成果转化上取得新进步，为产业经济高质量发展赋能。

“三亚要探索具有热带滨海旅游城市特色的中医药健康服务贸易模式。”三亚市中医院副院长袁爱林受访时说，该院将通过打造“三中心、一基地”，即国家级中医药文化宣传体验中心、国家级中医药养生保健中心、国家级中医药产品展示交易中心和国家级中医药人才培训基地，促进三亚中医药康养产业发展。(张月和)