湖北新茶饮品牌“爷爷不泡茶”亮相北京

近日，源自湖北的新茶饮品牌“爷爷不泡茶”亮相北京，以其历史内涵与创新的品牌价值，吸引了众多消费者的目光。

湖北茶文化源远流长，《茶经》中便提及荆楚一带茶文化盛行。湖北香片茶作为传统茶文化的重要部分，起源于明清时期，汉口凭借长江黄金水道成为茶叶贸易中心，推动了香片茶的繁荣，其独特的茶文化也逐步形成。“爷爷不泡茶”品牌扎根于这片茶文化沃土，以老武汉香片茶为灵感，推出“东方香茶”，致力于传承和创新湖北香片茶文化，将中国传统茶文化与现代工艺相融合，为消费者带来新中式茶饮体验。

“爷爷不泡茶”品牌相关负责人介绍，品牌在发展历程中深入挖掘湖北地域文化特色，推出了一系列极具代表性的产品。“武汉茉莉”传承传统窨制工艺，选用优质茉莉花与茶叶，呈现经典香片茶风味；“咸宁桂花”将咸宁优质桂花与茶叶融合，展现千年桂花之乡的芬芳；“荔枝冰酿”融合孝感桂花米酿和凤凰单丛茶底，创新口感层次；“玫瑰青砖”在赤壁传统青砖茶中融入重瓣玫瑰，实现传统与现代交融；“白兰玉露”将恩施玉露与白兰花结合，丰富香气层次。这些产品不仅是饮品，更是地域文化的生动表达，传递着东方茶文化的独特魅力。

“我们计划以北京门店为新起点，持续深耕产品创新，进一步挖掘湖北地域文化元素，融入茶饮研发，丰富产品矩阵。同时加强品牌建设与推广，提升品牌知名度与美誉度，致力于让更多人了解湖北茶文化，让这杯承载着历史底蕴与创新活力的茶饮走向全国乃至世界，成为湖北茶文化的一张亮丽名片，续写中国茶饮文化的新篇章。”该负责人表示。