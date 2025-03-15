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人民优选来了

咖啡豆怎么选？看懂包装事半功倍！

陈子源

2025年03月15日11:07 来源：人民网

随着国内咖啡消费强劲增长，咖啡成为了许多消费者购物清单里的必选项。对于部分咖啡爱好者来说，咖啡豆同样必不可少。但市面上的咖啡豆品种丰富，怎么选择适合自己的咖啡豆？怎么看懂咖啡豆产品包装？咖啡豆又有哪些使用注意事项？

人民优选来了——本期指导专家：

昆明医科大学公卫学院教授焦锋；

云南农业大学热带作物学院副教授陈云兰。

(责编：王震、吕骞)




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