中国太保旗下首家高品质康复医院开业 大健康版图再添生力军

3月13日，中国太保旗下首家康复医院—厦门源申康复医院正式开业，这标志着中国太保着力构建的“防-诊-疗-复-养”大健康生态体系拼图正在完美呈现。未来，随着高品质的源申康复实体医疗机构加速布局，中国太保将在“保险产品+养老服务+康复医疗”领域打造独特的竞争优势，为中国太保逾1.8亿客户和广大社会群众提供专业化、品质型、有温度的美好生活服务解决方案。

产研融合，上海交医和四川华西医院提供技术支撑

建设健康中国，需要构建“防-诊-疗-复”服务闭环。2025年政府工作报告中提出“推进分级诊疗，引导优质医疗资源下沉基层”同时“加强残疾预防和康复服务”。随着人口老龄化加深，康复医学作为继预防、临床、保健之后的“第四医学”，正迎来战略性发展机遇。据中国康复医学会数据显示，我国现阶段需要康复治疗的患者超1亿人，但每10万人口仅配备6.7名康复治疗师，不足发达国家标准的1/5，供需矛盾突出。同时，保险业也从简单的“风险保障”向“健康风险减量”转型，“保险+康复”成为大康养消费升级的重要方向。

在这样的背景下，中国太保以战略眼光布局康复医疗领域，在2022年，与上海交通大学医学院共建交医-太保源申康复研究院，为加快推进实体康复医院布局提供专业技术支撑。2023年7月，中国太保又与四川大学华西医院签署战略合作协议，成立“华西-太保联合创新中心”，合力探索优质医疗资源与商业保险支付融合发展的创新模式。

在中国太保的战略资源支持下，旗下专业康复医疗品牌布局的首家医院——厦门源申康复医院于3月13日正式开业。医院坐落于风景如画的集美区，毗邻太保家园厦门国际颐养社区，医院按照三级康复医院标准建设，拟开放规模床位数超300张，立足厦门、辐射闽西南，致力于成为区域性康复医疗服务标杆。

不仅如此，厦门源申康复医院也在积极探索医院间的医联体合作模式，目前已先后与四川大学华西厦门医院、厦门医学院附属第二医院和厦门大学附属心血管病医院签署战略合作协议，在医疗服务、人才培养、科研转化、学术交流等方面展开合作。

特色专科，高起点建设四大康复中心

学科建设是医院实现差异化发展、引领行业创新的战略支点。目前，厦门市老龄化程度不断加剧，导致慢病和重症患者增加。在这样的背景下，厦门源申康复医院高起点培育重症促醒中心，打造神经康复、老年康复等常规特色专科，形成心肺康复、肿瘤康复等高技术特色专科，孵化运动康复、疼痛康复等创新特色专科。未来将形成重症促醒、神经康复、肿瘤康复、心肺康复等“四大中心”齐头并进、相得益彰的发展格局，成为厦门打造医疗高地的重要支撑。

医院秉持“高品质、可信赖、有温度”的办院宗旨，自筹备伊始就坚持高标准的建设要求，大力引进高年资专家，由原解放军174医院副院长应可满教授领衔，汇聚了原厦门长庚医院重症医学科洪春巧主任，原厦门国贸泰和康复医院心肺康复科崔建英主任，原174肿瘤科万幼峰主任，原厦门医学院康复治疗系付铁彦主任等；医护团队骨干大多具备三甲医院临床或学习进修经验。在这里，医护人员不仅是医者和照护者，更是患者康复道路上的伙伴。

在硬件配置上，医院也引进了一批先进的医疗设备，包括高压氧舱、CT、DR、彩超、上下肢智能反馈训练系统、三维动态动作捕捉与训练系统、日常生活作业智能训练系统、脑循环功能电刺激、BTL短波治疗仪等设备，为患者和客户带来更安全、更精准的诊疗服务体验。

品质一流，多学科诊疗团队带来精致服务

为推动康复医疗高质量发展，源申康复摒弃“以疾病为中心”的传统思维，打造“以患者为中心”服务模式。按照“多对一”的服务模式，每位患者将得到包括临床医师、康复医师、康复治疗师、护士及营养师在内的多学科团队的共同关注与治疗。患者入院后，立即组织多学科进行全面细致的评估，制定个性化的康复治疗计划，确保治疗内容契合患者的具体需求和偏好；定期对患者进行评估，及时根据患者情况灵活调整治疗方案；加强各专业团队之间的合作与交流，定期举行跨学科病例讨论会，通过共享治疗经验与知识，为患者制定更为个性化和科学的康复方案。

在就医环境方面，医院还将医学与设计巧妙融合，在确保空间质感与品牌调性相一致的前提下，打造具有艺术疗愈氛围的全年龄友好医院空间。在整体设计上，厦门医院通过流畅的空间线条、富有生命力的装饰元素及节能环保材料的引入，营造一种疗愈、自然及富有人文关怀的空间体验，同时在设计中还巧妙融入厦门当地文化及建筑元素。此外，医院的人性化关怀及无障碍设计也渗入到医院的各个细节之处，在出入口、通道、电梯等区域均设置无障碍设施，全公区设置双层安全无障碍扶手，卫生间内也配备紧急呼叫按钮提高就医安全性。医院还设有12间家庭套房，拥有高雅、私密的就医环境。

支持医保和商保结算，探索“保险+康复”融合发展路径

据悉，作为厦门核心区域的康复医疗机构，为满足患者多元化的就医需求，医院计划打造多层次服务体系，将支持医保和商保结算。目前，医院正在积极申请医保定点医疗机构资质，待医保定点协议签订后均可进行医保结算，基本医疗服务收费项目对标国家三级公立医院定价标准。

开业仪式上，中国太保产险厦门分公司宣布将厦门源申康复医院作为“车险人伤定点康复医院”，双方领导共同揭牌。此外，中国太保寿险也授予6位优秀Cπ康养财富规划师“康养服务体验官”头衔。

随着医院开业，商保与康养服务模式的融合创新将不断走深走实。搭建保险加康复的创新服务模式，将有助于提升车险、意外险、健康险等产品下的人伤事故保险的附加值，同时大幅提升人伤服务的效率和体验；对寿险代理人而言，其服务不再是纯粹地销售保险产品，而是为客户提供“防-诊-疗-复”一站式健康综合解决方案，通过为客户提供更丰富的康复医疗服务场景，提升寿险客户的体验感、获得感。

加速布局，助力“大健康”战略走深走实

中国太保作为综合性保险集团，聚焦“防-诊-疗-复-养”五大领域，正有序推进“大健康”战略。随着康养服务与保险的融合，中国太保正在逐步构建起覆盖全生命周期的“大健康”服务体系，形成“投资-服务-支付-保险”的生态闭环。

厦门源申康复医院的开业意味着中国太保大健康战略进一步驶入“快车道”：济南源申康复医院项目于2024年开工，计划2025年冬季试运营。广州源申康复医院项目于2024年启动，计划2026年末初试运营。上海、北京、深圳等多地项目也在积极筹备之中。到2026年，源申康复实体医疗机构将形成8院落地、4院运营的连锁格局。

源申康复，复原美好。未来，源申康复医院将继续在中国太保“大健康”战略指引下，对标国内外同业最佳实践，致力打造康复医疗行业标杆，并将康养服务融入主业经营的各业务板块，为客户提供“责任、智慧、温度”的太保服务，协同主业做实养老金融大文章的民生底色。