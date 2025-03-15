蒙牛开展3·15系列专项活动 全透明开放工厂参观

在3·15国际消费者权益日到来之际，蒙牛集团将旗下30多家工厂向公众开放参观，展示其“从一棵草到一杯奶”全产业链质量管理体系，还陆续开展多个品质专项行动，让消费者见证蒙牛产品的品质。

3月15日，为了让消费者切实感受高品质的工厂标准，蒙牛开展了“第三届世界品质游Open Day”活动，在全国范围内开放了超30家工厂。活动期间，各地工厂厂长化身导游，亲自接待参观的消费者，面对面地分享蒙牛的企业文化、质量文化、品质管理等。

蒙牛表示，通过全透明的开放参观，将其产品的生产过程，成为消费者看得见、摸得着的真实体验，让消费者“买得放心、吃得安心”。

蒙牛旗下全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂也在这一天向消费者敞开了大门。“看到了蒙牛从哪里收奶，怎么检测牛奶这些流程，我有了更直观的感受，让我喝奶更安心了。”一位消费者在参观蒙牛宁夏工厂后说。

此外，为让消费者切身感受蒙牛的全链条质量管理和品质，蒙牛还推出短视频大赛等线上互动活动，加强与消费者的交流与互动，使其能够沉浸式体验产品的生产过程。

同时，3·15期间，蒙牛还持续开展质量文化标杆大学习、产品追溯大演练和质量改善专项提升等多项品质专项行动，并举办蒙牛“最美质量人”和优秀质量团队专项学习活动，在集团内部传递和提升工匠精神，全面践行“质量不妥协”的理念。蒙牛还组织全国120多个党支部，积极开展“我为消费者办实事”主题党日活动。党员们深入销售一线，与消费者面对面，精准把握需求，全力解决实际问题，并通过党建共建活动，与合作伙伴携手构建互利共赢的良好生态。