头晕目眩竟是“耳石”在作怪！防“晕”攻略速看

有一种晕容易在春天发生，一旦发作天旋地转，让人恶心想吐，甚至没法走路，这就是耳石症。临床数据和医学研究显示，在春天，尤其是3月份左右，是耳石症高发期。这是因为经过一整个冬天，人们接受日晒的时间偏短，体内维生素D含量达到全年最低值，因而容易引发耳石症。耳石症到底是怎么发生的？哪些症状需要警惕呢？

春天易发耳石症 四个特征要警惕！

入春以来，临床发现很多人出现头晕的情况。相关检查显示，头晕大部分是因为耳石症引起的。

首都医科大学宣武医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师 丁秀勇：耳石症是因为我们在耳朵里面一块儿小的石头(碳酸钙结晶)脱落了，脱落到了一个异常的位置，当石头在耳朵里流动的时候，就会出现眩晕的感觉。

在医学上，耳石症又叫良性阵发性位置性眩晕，是一种常见的引起眩晕的内耳疾病。理论上，任何能导致耳石脱落的因素，都可能诱发耳石症，比如外伤、维生素D缺乏、睡眠不足、激素水平变化等。

耳石症导致的晕，可以从4个方面鉴别：

良性，即有自限性，一周左右可自行缓解，但头晕恶心的过程很痛苦，外出有跌倒风险；

阵发性，即每次发作持续几秒或数十秒，很少超过1分钟；

位置性，即头一动就晕，比如早晨起床时、半夜翻身时、躺下的一瞬间、抬头、低头时出现晕感，而头部静止时晕感消失；

眩晕，即晕的感觉是天旋地转，还可能出现恶心呕吐，走不成路。

易误判为高血压 出现眩晕应及时就医

医务人员强调，耳石症发作时患者也会出现血压升高的现象。因此，临床中很多患者会把耳石症错当成高血压。那么，怎么判断到底是高血压引起的眩晕，还是耳石症引起的眩晕呢？

首都医科大学宣武医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师 丁秀勇：可以这样来区别↓

耳石症引起的眩晕一般是头部运动、体位变化的时候，会出现剧烈的短暂的眩晕；

高血压引起的眩晕一般是头昏昏沉沉的，一种漂浮感，很少有天旋地转的眩晕。

通过这两点基本症状就能区别出来。如果自己在家不能够确定是耳石症引起的眩晕，还是高血压引起的眩晕，建议及时到医院就诊。

首选手法复位 避免过度劳累

耳石症该如何治疗？又该如何预防呢？医务人员介绍，耳石症发作后，首选治疗方案是手法复位。

医务人员介绍，耳石症是一种良性疾病，一般可自愈，多数人在发病后一周到一个月内，眩晕感会减轻或消失。不过，耳石症发作后很痛苦，出现上述症状时，仍需尽快就诊，缓解症状，预防跌倒摔伤和发展成慢性耳石症，就诊首选眩晕科、耳鼻喉科或神经内科。

首都医科大学宣武医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师 丁秀勇：最有效的方法就是手法复位，有的医院是通过人工的手法复位，有的是使用借助仪器的手法复位，一次治疗的有效率在80%左右，治疗完以后可能眩晕的症状很快就会缓解。

医务人员提醒，做好以下几点有助于预防耳石脱落：

避免过度劳累

过度疲劳会诱发耳石症。

合理晒太阳 补充维生素D

由于耳石内含碳酸钙结晶，如果发生骨质疏松，局部结构的变化会增加耳石脱落风险。

多数人每天在阳光下晒20分钟，儿童短些，老人控制在30分钟内，即可满足机体所需。

每天睡够7小时

压力大、睡眠不好等情况会引起耳石症。尽量每晚睡够七八个小时，减少熬夜。

积极控制相关疾病

比如梅尼埃病、突发性聋、中耳炎等，可能会导致内耳损伤，诱发耳石脱落。

高血压、高血糖、心血管疾病等，也可导致内耳血液循环不良，引起耳石脱落。

前庭康复训练

耳石症患者急性眩晕症状缓解后，可在医生指导下进行前庭康复训练，对尽快恢复平衡能力有一定帮助。